Volley. Il gm Da Re ospite a Fornace Zarattini
Dopo il successo della passata edizione, Ottima.it torna ad aprire le porte della propria sede di Fornace Zarattini, per il...
Dopo il successo della passata edizione, Ottima.it torna ad aprire le porte della propria sede di Fornace Zarattini, per il 2° ‘Festival dei Valori’, evento ideato con l’obiettivo di affermare il territorio come riferimento nazionale sui temi della sostenibilità, dell’innovazione e della responsabilità sociale. Il ‘ticket’ con lo sport è evidente. Al Festival dei valori, che sarà anche l’occasione per dare voce a progetti che uniscono territorio, sport e impresa, mettendo al centro la persona, la cultura locale e l’impegno sociale, porteranno infatti il proprio contributo Bruno Da Re, storico gm del Trentino Volley ed ex di Treviso e Modena, con 40 trofei in bacheca, tre cui 11 Scudetti e 5 Champions League; e Corrado Di Taranto, dg del Cesena Fc. I manager dei 2 club sponsorizzati da Ottima.it, racconteranno rispettivamente i progetti ‘Volley4smile’ e ‘Per un calcio integrato’. L’appuntamento col ‘Festival dei Valori’, che avrà come tema la responsabilità sociale, è per domani, alle 18.
Continua a leggere tutte le notizie di sport su