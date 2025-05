VOLLEY. Il ’Gran Prix Levante’ con 150 bimbi in campo

Appuntamento all’insegna del divertimento oggi pomeriggio dalle 14.30 alle 17.30 in via Mazzini, con il Grand Prix Levante Ligure che farà tappa a La Spezia e in cui saranno protagoniste nove società di Minivolley con 150 bambini e bambine di 6-11 anni suddivisi, in base all’età, in tre categorie. Nel raggruppamento white ci saranno atleti dai 6-8 anni, nel green quelli dagli 8-10 e nel red quelli dai 9-11. Alla competizione, denominata per l’occasione Primo Trofeo S3 Aido, grazie al supporto che la sezione provinciale dell’Associazione italiana per la donazione degli organi ha dato nella realizzazione dell’evento, parteciperanno: Volley Santo Stefano, Abc Volley La Spezia, Lunigiana Volley, Pallavolo Spezia 2005, quattro club che fanno parte del gruppo del Vdm, e Spes La Spezia, Rainbow Volley, Lunezia Volley, Futura Avis Ceparana e Scuola di Pallavolo La Spezia. Ad organizzare la giornata è il Valdimagra Group, nella persona di Manrico Benevelli, con il patrocinio del Comune della Spezia.

Ilaria Gallione