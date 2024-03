Volley, il ko a Trento. Modena, senti Stankovic:: "Impariamo dagli errori»

Cosa manca? Sarà questa la domanda che rimbomba nella testa di Alberto Giuliani da mercoledì sera, che rimbomberà finché la Valsa Group non riuscirà a fare match pari o quasi contro l’Itas Trentino priva di Riccardo Sbertoli per almeno un altro mese. Cosa manca? A volte l’impressione è che manchi la convinzione: Modena parte rassegnata, o se non è la rassegnazione lo spirito di partenza, lo diventa presto quando l’avversaria la mette alle corde, avanza di qualche break, tocca qualche difesa vicino al miracolo. È questo l’aspetto più preoccupante, al di là del dato tecnico di una squadra che non ha saputo sfruttare l’assenza del regista titolare di Trento, che non ha mai fatto male da posto quattro, che spesso ha difeso fuori posizione e in piedi, che non ha trovato mai continuità e che, fatti salvi dieci minuti centrali nel primo set e un’altra decina a inizio terzo, non è mai stata davvero alla pari dei suoi avversari. Eppure la Trento vista mercoledì è aggredibile, certo più forte, con frecce più potenti e più convinte al proprio arco, ma non infallibile. Riusciranno Bruno e compagni a convincersene?

Stankovic. A fine partita Dragan Stankovic è stato molto chiaro, sia sulle cose che non funzionano, sia sulla possibilità che la serie dei quarti di finale si allunghi: "Si ripete quello che abbiamo visto praticamente durante tutta la stagione – le parole del centrale serbo – ovvero che durante un set non riusciamo mai a tenere lo stesso ritmo con costanza. Partiamo bene, a volte siamo a +2 o +3, a volte riusciamo ad andare ancora più su o abbiamo le occasioni per farlo, poi coi nostri errori diretti rimettiamo in gioco i nostri avversari". Una fattispecie occorsa anche a Trento, nonostante gli avversari fossero più attaccabili del solito: "Col nuovo palleggiatore non avevano molto ritmo, invece noi li abbiamo fatti partire per due set consecutivi con cinque o sei punti di vantaggio: così una squadra come Trento, che magari partiva un po’ tesa si è liberata, poi è entrata la battuta, la difesa, con giocate sciolte che fossimo stati pari non sarebbero arrivate".

Sguardo avanti però, perché già domenica si rigioca: "Gara 1 è andata così – chiosa Stankovic – ma penso che questa serie sarà lunga e domenica credo che avremo la nostra occasione e mi aspetto di giocare almeno due gare al PalaPanini. Mi auguro che la seconda sfida sia più tirata, che riusciamo a capire dai nostri errori: la chiave è tenere lo stesso livello alto di gioco più a lungo, anche durante un set secco. Siamo gli ottavi, chiunque incontreremo di qui alla fine sarà forte, se hai un black out anche solo di due minuti ti costa tantissimo".