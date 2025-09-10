Volley, il programma di tutte le amichevoli. Domenica al PalaSimoncelli si rivede la Stadium. Grande attesa per l’inizio del Trofeo Emmeti

Archiviato l’ultimo weekend senza amichevoli, la pallavolo modenese inizia ad intensificare a tutti i livelli la preparazione, e ad affrontare le prime dosi massicce di ’allenamenti congiunti’ che permetteranno in tutti i casi di vedere all’opera le squadre della nuova stagione.

Maschile. A parte la prima uscita di una Valsa Group di A1 largamente incompleta, prevista per sabato, in settimana sono attesi numerosi appuntamenti delle altre, partendo dalla Stadium Mirandola che affronterà il primo impegno con la palla domenica prossima al PalaSimoncelli di Mirandola, in un orario ancora da definire: dopo due settimane di allenamento, i ragazzi di Bicego inizieranno a prendere confidenza con i nuovi schemi, e con una delle avversarie che incontreranno poi anche in campionato: Reggio Emilia. Grande attesa anche per l’inizio del tradizionale Trofeo Emmeti, organizzato dalla Villa d’Oro con la partecipazione delle formazioni maschili di Serie B, con l’esclusione della Spezzanese, la cui dirigenza non ha gradito la decisione. Le cinque squadre sono state inserite in un girone unico all’italiana con partite di sola andata, dieci in tutto, che in base alla classifica promuoveranno le prime due alla finalissima in programma il 4 ottobre: si comincia domani sera alle 20.30 al PalaPaganelli di Sassuolo con una sfida tra Kerakoll e National Villa d’Oro che sicuramente animerà anche il torneo cadetto. Sabato 13 invece, alle 20.30 al PalaAnderlini, di fronte la MO.RE. Anderlini e la squadra B del Modena Volley, che giovedì scorso aveva aperto la stagione perdendo la prima amichevole contro l’Ama S.Martino in Rio.

Femminile. Settimana molto intensa per il Volley Modena, chiamata in campo due volte, la prima questa sera al Guarini alle 19.30 contro le bolognesi del Vtb Bologna, che aveva ottenuto la promozione in A2 come le modenesi, ma ha poi deciso di ripartire dalla B1, e la seconda nel weekend con la partecipazione al Trofeo Mimmo Bellomo a Castellenza (VA). In terra lombarda le ragazze di Marone giocheranno sabato alle 18 la prima semifinale contro le milanesi del Gso Villa Cortese, altra formazione che aveva vinto l’ultimo campionato di B1, rinunciando subito però alla promozione. A seguire l’altra semifinale tra le due formazioni di A2 della Futura Busto Arsizio e del Concorezzo, mentre domenica 14, al pomeriggio le due finali. Prime uscite stagionali anche le per le modenesi di B2, mentre la Moma Anderlini di B1, che ha iniziato la preparazione da poco, esordirà solo la prossima settimana, al PalaPanini contro il neonato Modena Volley femminile. Le ragazze di Tamburello apriranno le porte del PalaPanini già domani sera, per un allenamento contro le reggiane del Cvr Reggio Emilia: in campo venerdì anche le altre due squadre di B2, entrambe in casa, con la Zerosystem S.Damaso che affronterà l’Inzani Parma, mentre l’Hydroplants Soliera 150 scenderà in campo con le mantovane del Viadana Volley.

Riccardo Cavazzoni