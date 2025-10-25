Volley, il quadro dei campionati si completa con la partenza della C e D maschile. Fra Npsg e Abc Spezia è subito derby di fuoco. Trasferte genovesi per Futura e Rainbow

Un week end intenso nei campionati di volley che completa il quadro con l’inizio della Serie C e D maschile. Il programma.

B maschile. La Npsg Elettrosistemi scenderà in campo oggi alle 17.30 per cercare di avere la meglio sulla comasca Res Volley Mozzate. Al ’PalaMariotti’ andrà in scena la sfida tra due squadre che finora hanno collezionato 4 punti in classifica. Un impegno da non sottovalutare visto che atleti come Guizzardi, Ferrario, Caprotti, Trovò e Guzzetti sono in grado di fare la differenza. Altre sfide in programma: Ciriè-Novi, Garlasco-Mondovì, Malnate-Limbiate, Diavoli Rosa Mb-Volley Parella, Albisola-Caronno e Tomcar-Saronno.

C maschile. Il campionato parte con la Pallavolo Futura impegnata sul proprio palazzetto a Ceparana oggi alle 18 contro il Sabazia Ecosavona. Il ’PalaConti’ farà da cornice al match d’esordio dell’Abc Volley La Spezia contro i genovesi del Colombo Infissi Molinari (ore 17). Le altre partite: Finale-Colombo, Lavagna-Sant’Antonio, Sanremo-Cus Genova e Santa Sabina-Chiavari.

D maschile. Si parte col derby Npsg Elettrosistemi-Abc Volley La Spezia stasera alle 21 al ’PalaMariotti’. La formazione di coach Damiani dovrà fare i conti con due assenze nello stesso ruolo con i centrali Anghinetti e De Cola out per qualche settimana. Di contro il Valdimagra si presenterà all’incontro come una squadra abituata a frequentare queste categorie e per questo decisa a far valere la propria esperienza. Altri match: Lavagna- Rapallo, Cus Genova-Volley Uscio e S. Sabina-Sestri Levante.

C femminile. Nella seconda giornata di campionato la Pallavolo Futura sarà ospite stasera alle 21 alla palestra di Sestri Ponente della giovane Wonder Normac Vgp, formazione Under 18 sconfitta all’esordio contro Albaro e con una sola vittoria su quattro incontri di Coppa. "Buona parte della squadra – ricorda il dirigente Paolo Pascucci – nella scorsa stagione era stata sconfitta nelle semifinali regionali under 16 proprio dalle pari età ceparanesi". Sul fronte spezzino, visto l’infortunio di Rossi, coach Garfagnini darà fiducia probabilmente a Vocale. Trasferta anche per la Rainbow La Spezia Volley che alla palestra comunale di Campomorone affronterà le padrone di casa dell’Agv stasera alle 20.30. L’ultima a scendere in capo sarà il Volley Colombiera che domani alle 19 al palazzetto di Ameglia incontrerà l’Albaro Volley. Altre gare: Quiliano-Cogovalle, Lavagna-S. Sabina, Hotel Levi-Celle Varazze, Volare Volley-Tigullio.

D femminile. Secondo turno con l’Elsel Spezia impegnata in casa col Cus Genova a Riccò del Golfo stasera alle 20. Trasferta per il Santo Stefano Magra che proverà a superare il Paladonbosco Genova oggi alle 18. Altre partite: Carasco-Serteco, Cogovalle-Virtus Sestri, Volleyscrivia-Audax Quinto, Wonder Normac-Pink Volley.

Ilaria Gallione