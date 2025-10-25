Volley: impegno casalingo per ragazze di Cordiviola in Serie C femminile. Il Team Lunigiana a caccia di punti. C’è da battere il Firenze Ovest

Team Volley Lunigiana-Firenze Ovest Pallavolo è il degno biglietto da visita di una serata che si annuncia scoppiettante. Seconda partita consecutiva per le lunigianesi fra le mura amiche del campionato di Serie C femminile di volley per la squadra diretta dal coach Cordiviola. Impegno difficile quella di stasera, ore 18, al “PalaButtini“ in via Menhir a Villafranca. Capitan Leri e compagne vanno all’assalto del sestetto fiorentino con il dichiarato intento di mettere insieme l’immediato riscatto dopo la sconfitta di domenica scorsa di fronte ai propri sostenitori contro la capoclasse Valdarno Project Figline. Capiremo tante cose: se la squadra lunigianese è in fase lievitativa sul piano nervoso, se qualche elemento della squadra rosabianconero ha cancellato il periodo di crisi evidenziato in quest’avvio di torneo.

Ci sono tutte le prerogtive per definire il match a rischio, imprevisto, imprevedibile soprattutto perché sul parquet a confronto due squadre che vogliono cancellare quest’avvio di campionato stentato. In simili dimensioni, avrà anche un significato particolare incisivo quale ulteriore test chiarificatore sull’effettiva consistenza di queste protagoniste spinte dalla necessità di fare punti. Infatti, a confronto ci sono numeri poveri che vanno rimpolpati che finiscono per garantire l’aumento di tensione. Il Firenze Ovest è reduce dalla sconfitta interna contro il Quarrata ma trova la sua forza nella compattezza e guarda caso arriva all’appuntamento dopo una sconfitta che chiede l’immediato riscatto, di contro le lunigianesi dovranno opporre la loro prolificità che non è ancora cronometrica, ma anche la loro robustezza mentale.

"Le ragazze si sono allenate benissimo in questa settimana – ha detto alla vigilia il ds Roberto Agnesini – con il chiaro intento di affrontare con il giusto piglio una partita difficile che ci mette contro le fiorentine del Firenze Ovest, squadra molto giovane ma molto attrezzata. Questa sera le nostre ragazze sono chiamate al massimo sforzo per portare a casa altri tre punti".