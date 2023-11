Volley In C esordio casalingo per Massa Carrara. Match delicato contro la capolista Migliarino

Dopo quasi un mese dall’inizio del campionato maschile di Serie C la Pallavolo Massa Carrara può finalmente giocare la sua prima partita in casa. Complici il calendario e il rinvio della giornata del 4 novembre, il team allenato da Luca Cei non aveva ancora avuto la possibilità di scendere in campo al Palazzetto dello sport di Massa dove questo pomeriggio (ore 17,30) potrà ricevere anche il supporto del proprio pubblico. Il debutto interno non è dei più facili perché a Massa arriva quel Baglini Ascensori Migliarino che guida da solo la classifica del girone B a punteggio pieno dopo 2 giornate. Gli apuani conoscono bene l’avversario per averlo già affrontato nel pre-campionato giocandosela alla pari. Vedremo se il clima da 3 punti cambierà qualcosa. Sinora la squadra massese è sempre in fase di carburazione ed ha perso le prime due partite esterne totalizzando un solo punto.

In serata gioca anche la squadra di Serie D guidata da Silvia Angelini che sarà impegnata alla palestra della scuola primaria del Cinquale (ore 20,30) contro l’Invicta Volleyball Emini Costruzioni di Grosseto.