Volley In Serie C femminile esulta il coach Bragoni. Vola il Team Lunigiana: "Prova straordinaria»

team lunigiana

3

follonica

0

VOLLEY TEAM LUNIGIANA: Ambrosiani, Andreini, Brizzi, Bruno Francesca, Bruno Giada, Gorgoglione, Leri, Marku, Martinelli, Poli Arianna, Poli Melissa, Soriani, Zonca. All.: Bragoni.

PALLAVOLO FOLLONICA: Arzilli, Carnesecchi, Cavallini, D’Erasmo, Fartushniak, Fontana, Francardi, Iodice, Lorenzoni, Rossi, Saladini, Sonnini, Vaccaro Alessia, Vanni. All.: D’Auge, Vaccaro Gianluca.

Arbitro: Francesca Cardini.

Parziali: 25/19, 25/16, 25/22.

PONTREMOLI – Settantanove minuti scarsi di gioco raccontano la verità sulla vittoria conquistata dal Team Volley Lunigiana ideata e fortificata dalle alchimie gestionali del “saggio“ Alfeo Bragoni. La squadra affidata al “drago“ Villafranchese, quando ha preso confidenza con i fondamentali, ha travolto Follonica. I mattoni sistemati dal tecnico rosa bianconero sul parquet del “PalaBorzacca“ erano solidi, alti capaci di circondare la squadra del duo D’Auge, Gianluca Vaccaro. Con cinismo bisognerebbe dire che non c’è stata partita, perché la superiorità delle lunigianesi sul sestetto della Pallavolo Follonica, è apparsa schiacciante, in una serata che ha visto funzionare tutto, ma proprio tutto e la partita risolversi in una marcia trionfale. Coach Bragoni ha presentato al palleggio la Brizzi, come opposta Arianna Poli, sostituita nel terzo set quando il punteggio era sul 22-20 con la Martinelli, mentre capitan Gorgoglione e la Marku nell’ideale ruolo di schiacciatrici, centrale l’Ambrosiani e la Leri, liberi Soriani e Bruno.

"Stasera – spiega coach Bragoni – le ragazze hanno giocato una partita straordinaria. Siamo una squadra forte sulla carta, lo sappiamo, ma nello sport bisogna sempre dimostrarlo in campo. Abbiamo giocato con umiltà e rispetto".

Classifica: BI. Emme Livorno punti: 43, Mc Donald’s Porcari e Delfino Pescia 39, Montebianco 28, Volley Team Lunigiana 27, Pallavolo Cascina 26, Oasilido Infinity 24, Blu Volley Quarrata 24, Pallavolo Follonica 21, Folgore san Miniato 18, l Casciavola 17, Migliarino 16, Aglianese e P.V. Bottegone 14, Donoratico 7.

Enrico Baldini