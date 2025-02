Volley, In serie C femminile big match al “palabuttini“ di villafranca. Fischio d’inizio alle ore 21. Il Team Lunigiana di Cordiviola cerca conferme contro l’agguerrito Cascina

Il Team Volley Lunigiana dovrebbe aver posto un’altra pietra sulla propria “rinascita“ dopo la vittoria ottenuta la scorsa settimana contro il Bottegone. Che le lunigianesi si siano del tutto liberate delle passate incertezze e contraddizioni? Stasera, al “PalaButtini“ di Villafranca, contro il sestetto della Pallavolo Cascina, a partire dalle 21, ne sapremo certo di più. Si annunciano avversario ostico le pisane che si calano in terra di Lunigiana intenzionate a dare continuità alla vittoria ottenuta contro le cugine del Casciavola e nello stesso tempo scavalcare le lunigianesi al quinto posto per entrare in area playoff.

Il sestetto diretto dal coach Paola Cordiviola dovrà farsi trovare pronto a fronteggiare rabbia e agonismo delle pisane che arrivano all’appuntamento di stasera con il proposito di raccogliere il massimo del risultato. Certamente che, per quanto messo in bella mostra nell’ultimo turno vinto sul Bottegone, per le lunigianesi la 19ª tappa odierna non è più un tappone dolomitico come si poteva prevedere settimane fa.

"Quanto fatto vedere col Bottegone – sostiene Cordiviola – appartiene al passato, il presente dice Cascina avversario che attualmente ci segue con due punti di distanza. Sarà una sfida tosta l’andata ha visto vincere Cascina tre a due, pertanto, mi aspetto una gara combattuta fin dal primo punto. Sicuramente sarà un incontro impegnativo, dove dovremmo rimanere concentrati e sicuri delle nostre capacità anche nei momenti di difficoltà. Fare risultato ci consentirebbe di aumentare il distacco sulle inseguitrici. La settimana si è svolta regolarmente in preparazione per la gara e potrò contare su tutta la rosa a disposizione".

La probabile formazione: al palleggio la Brizzi, come opposta Arianna Poli, mentre al centro ci saranno l’Ambrosiani e la Leri, come centrali capitan Gorgoglione e la Marku, libero di ricezione la Soriani, mentre come libero di difesa ci sarà Bruno Giada.

Ebal.