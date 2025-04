Volley In Serie C femminile. Lunigiana rivitalizzato. Piegato il Migliarino

Team Lunigiana 3 Migliarino 1

VOLLEY TEAM LUNIGIANA: Ambrosiani, Andreini, Brizzi, Bruno Francesca, Bruno Giada (L), Gorgoglione (C), Leri, Marck, Martinelli, Poli Arianna, Poli Melissa, Soriani (L), Zonca. All.: Cordiviola-Bragoni. MIGLIARINO VOLLEY: Barracco, Caciagli, Calzecchi, Caponi, Cenghiaro (L), Crovetti, Della Crovetti, Frassi, Innocenti (C), Lemmi (L), Manieri, Marinai, Rossellini, Rossi. All.: Bertini. Arbitro: Bernardo Grassi. Parziali: 26/24, 22/25, 25/21, 25/22.

PONTREMOLI – La Volley Team Lunigiana impegnato nella 24ª giornata di Serie C femminile torna alla vittoria per 3-1 contro il Migliarino Volley, interrompendo una serie di due stop consecutivi. La gara al “PalaBorzacca“ che ha registrato il pubblico delle grandi occasioni ha avuto fasi di gioco molto esaltanti alternate da altre in cui gli errori l’hanno fatto da padrone. La prima fase di gioco è stata la più equilibrata e combattuta punto a punto ma chiusa, con grande determinazione 26/24 dalle Lunigianesi. Seconda frazione vissuta su un costante equilibrio rotto dopo 29 minuti di gioco con le pisane che si aggiudicano il set per 25-22. La terza partita illuminata dalla prestazione della Cordiviola, la vera “woman of the match“, e sembra quasi una reprise di quello iniziale, con il sestetto di casa che cerca la fuga, concretizzatasi dopo 24 minuti minuti di gioco fissando il punteggio sul 25/21. Nella quarta decisiva frazione, le padrone di casa si sono imposte 25/22 non consentendo mai alle versiliesi di rimontare tenendole sempre a debita distanza.

"La squadra ha dimostrato resilienza e determinazione nelle due ore di gioco –affermava al termine coach Cordiviola –, coinvolgendo tutte le atlete nel match, facendo fronte alla mancanza di Marku infortunatasi nell’ultimo incontro contro Livorno. Un segnale importante per la coesione del gruppo e la gestione delle energie in vista delle prossime sfide".

Classifica: BI. Emme Service Livorno 59 punti, Delfino Pescia 57, Mc Donald’s Porcari 55, Pallavolo Cascina 39, Team Volley Lunigiana e Montebianco 37, Pallavolo Follonica 33, Oasilido e Blu Quarrata 31, Verodol Casciavola e Folgore San Miniato 25, Aglianese 22, Migliarini e P.v. Bottegone 19, Paradu Donoratico 9.