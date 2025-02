Volley In Serie C femminile. Successo in rimonta per il Team Lunigiana

Team Lunigiana

3

Cascina

2

TEAM VOLLEY LUNIGIANA: Ambrosiani Andreini, Brizzi, Bruno Giada, Bruno Francesca, Gorgoglione, Leri, Marku, Martinelli, Poli Arianna, Poli Melissa, Soriani, Zonca. All.: Bragoni e Cordiviola.

PALLAVOLO CASCINA: Bandecchi, Belli, Bozzi, Corti Eleonora, Corti Francesca, Del Pecchia, Di Matteo, Ging, Gori, Lenzi, Malasoma, Melani, Passerini, Sgherri. All.: Lazzerini e Martini.

Arbitro: Stefano Torriani.

Parziali: 25/21; 16/25; 21/25; 28/26; 15/10.

VILLAFRANCA – Match intenso e dalle forti emozioni quello andato in visione al “PalaButtini“ che il Team volley Lunigiana vince con merito al tie-break. Il Cascina, colpito nel primo set, è stato bravo a non mollare mai. La grinta e la tenacia delle ragazze allenate da Elena Martini e Lazzerini è stata premiata nei successivi due parziali vinti con pieno merito. Le lunigianesi non si sono disunite e hanno riaperto la gara vincendo una frazione giocata ad altissimi livelli. Sulle ali dell’entusiasmo le ragazze allente da Cordiviola s’impondono anche nel quinto e decisivo set, chiudendo la gara. Il Team Lunigaina è sceso in campo con la Brizzi al palleggio, Arianna Poli nel ruolo di opposta, le centrali Leri-Zonca, la Gorgoglione e la Marku schiacciatrici, in corso d’opera la Martinelli per la Poli, l’Ambrosiani per la Marku e come liberi la Soriani e Giada Bruno.

"Come pensavamo la gara contro Cascina è stata una battaglia – spiega coach Cordiviola –. Il set decisivo è stata il quarto. Una vera battaglia vinta ai vantaggi che ci ha permesso di pareggiare e poi di importi al tie-break. Il campionato adesso osserverà un turno di riposo che ci permetterà di lavorare in vista delle prossime gare del campionato. Un torneo molto livellato verso l’alto e dove non esistono gare facili".

La classifica: BI. Emme Service Livorno punti: 46, Delfino Pescia e Mc Donald’s Porcari 45, Volley Team Lunigiana e Montebianco Volley 32, Pallavolo Cascina 29, Oasilido Infinity Volley 27, Pallavolo Follonica 25, Blu Volley Quarrata 24, Folgore san Miniato 21, Verodol Casciavola e Volley Aglianese 18, Migliarino, 16, P.V. Bottegone 14, Ecoresort Donoratico 7.

Enrico Baldini