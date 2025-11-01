Volley In Serie C femminile. Ostacolo Cus Siena per il Team Lunigiana

Quinto posto in classifica dietro le Grandi: Blu Quarrata, Valdarno Project Figline, Astra Chiusure Lampo e Folgore san Miniato, il Team Volley Lunigiana vuole continuare a stupire. Le ragazze di Paola Cordiviola affrontano la loro quarta asperità (seconda esterna) del campionato di Serie C girone A traslocando al “Pala Corsoni“ in casa del Chianti Banca Cus Siena che arriva a quest’appuntamento con il chiaro intento di bissare il successo interno centrato due sabati fa contro il Delfino Pescia.

Un match quello che prenderà piede questa sera alle 18, da affrontare al massimo della concentrazione per non cadere in facili illusioni che potrebbero essere fatali per centrare l’obiettivo di dare continuità ad un inizio di stagione ritenuto positivo. La squadra lunigianese ha fin qui assimilato nelle più intime fibre la filosofia del “tutto o niente“ della sua maestra che vuole sempre vincere, anche a rischio di perdere! D’altronde la squadra rosabianconera, proprio in questa spasmodica volontà di vittoria trasmessale dal sua allenatrice, riesce a trovare le motivazioni per esprimere al meglio delle proprie potenzialità, com’è già avvenuto in occasione dei due temibili incontri interni contro due squadre attrezzate per recitare un ruolo di primo piano come lo sono Valdarno Project Figline e Firenze Ovest.

"Abbiamo svolto una buona settimana di lavoro in preparazione di questo incontro – dichiara coach Cordiviola –. Siamo riusciti a recuperare alcune ragazze infortunate o utilizzate fuori ruolo nelle partite precedenti per far fronte alle emergenze. Ci attende, dunque, una trasferta impegnativa, ma siamo pronte alla battaglia. Ogni partita e ogni punto sono preziosi in questo campionato di alto livello come il nostro".

Classifica: Blu Quarrata, Valdarno Project Figline e Astra Chiusure Lampo punti 9, Folgore san Miniato 7, Volley Team Lunigiana e Cerretese Pallavolo 6, Oasi Volley Viareggio e Chianti Volley 5, Chianti Banca Cus Siena 3, Bisonte Firenze Volley, Olimpia Poliri 2, Firenze Ovest Pallavolo, Invicta Leonini e Pallavolo Delfini 0.