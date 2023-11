Volley In Serie C femminile non decolla la squadra del coach Aliboni. Robur, percorso netto per Under 18 e 16

robur massa

0

Oasi Viareggio

3

ROBUR MASSA: Bertozzi, Ferrara, Fusani B., Fusani G., Gallina, Giulianelli, Kice, Leverotti, Magnani, Margjoni, Pucci, Tazzini, Tomaino, Tornaboni. All. Aliboni.

OASI VIAREGGIO: Arduini, Batori, Casolari, Catelani, Della Vedova, Francesconi, Gori, Lilli, Micheloni, Oshafi, Sciabordi, Torriani, Vizzoni. All. Francesconi.

Arbitro: Domenico Turturro.

Parziali: 15-25, 19-25, 14-25.

MASSA – Non è riuscita ancora a ingranare la matricola Robur nel difficile campionato femminile di Serie C. Sabato al PalaOliveti è arrivata l’ennesima sconfitta con le biancorosse che non sono riuscite mai ad opporre una vera resistenza alle viareggine. In classifica dopo 5 giornate la squadra di Massimo Ramori è ultima con 2 punti a pari merito col Volley Peccioli. Se il cammino della prima squadra sinora è avaro di soddisfazioni, la Robur Massa si può consolare con i risultati provenienti dal settore giovanile.

La formazione femminile Under 18 sta dominando il proprio girone che conduce a punteggio pieno dopo 7 giornate. Nell’ultimo turno le ragazze allenate da Alessio Toracca si sono aggiudicate il big match disputato a Pietrasanta contro il VP Volley. Le tartarughine si sono imposte per 3 a 1 al termine di una sfida palpitante ed equilibratissima che non a caso ha visto tutti i parziali terminare 25 a 23. Nota di merito nella gara di Pietrasanta va a Giulia Seni, impeccabile in attacco e ottima in difesa e ricezione.

Percorso netto anche per la compagine Under 16, guidata sempre dal coach Toracca, che guida da sola il proprio raggruppamento con 5 vittorie ottenute in altrettanti incontri disputati. Nell’ultima sfida la Robur ha superato agevolmente col risultato di 3 a 0 la Carrarese Volley Blu. Sin qui le massesi non hanno lasciato per strada neppure un set.

Gianluca Bondielli