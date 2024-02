Volley In Serie C femminile Robur, rientro amaro La Baia del Marinaio s’impone in tre set

Robur Massa

Baia del marinaio cecina

ROBUR MASSA: Della Bona, Ferrara, Fusani B., Fusani G., Giulianelli, Kice, Magnani, Margjoni, Piccini, Pucci, Seni, Tazzini, Tomaino, Tornaboni, Vita. All. Ramori.

BAIA DEL MARINAIO CECINA: Bellucci, Bertoli, Castellano, Collini, Landi, Lavorenti, Marku, Nenciati, Orsini, Pasquadibisceglie, Pistillo, Ripoli, Simoncini. All. Menicucci.

Arbitro: Mattia Viti.

Parziali: 16-25, 22-25, 22-25.

MASSA – Il rientro in campo dopo il turno di riposo non è stato quello sperato per la Robur Massa che è stata nettamente sconfitta in casa nella 15ª giornata del campionato femminile di Serie C dalla Baia del Marinaio. La formazione cecinese si è imposta per 3 a 0 alla palestra della Bertagnini vincendo agevolmente il primo set e faticando un po’ di più nei due successivi dove le biancorosse sono riuscite a scollinare i 20 punti.

Le ragazze del coach Massimo Ramori (nella foto) avranno l’occasione di rifarsi sabato prossimo nel match che le vedrà impegnate ancora in casa, alle ore 21, contro la Pallavolo Follonica. Anche dal giovanile non sono arrivate buone notizie con la squadra Under 16 che ha perso la prima giornata del girone regionale cedendo in casa per 3 a 1 dalla Pallavolo Buggiano. Le tartarughine del tecnico Alessio Toracca sono partite bene vincendo il primo set naufragando, però, alla distanza.