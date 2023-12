Volley In Serie C Massa Carrara vince al tie-break. Cei: "Abbiamo tenuto testa all’ambizioso Cecina"

Massa Carrara

Cecina

MASSA CARRARA: Podestà, Briglia, Mosca, Aliboni, Rustighi, Passino, Bibbiani, Cantini, Haxhijmeri, Attuoni. All. Cei.

CECINA: Amorelli, Bayadi, Benenati, Berti D., Berti M., Carducci, Daddi, Franchini, Napolitano, Pascucci, Rossi, Simoncini. All. Berti.

Arbitro: Costabile.

Parziali: 25-23, 21-25, 20-25, 25-21, 15-17.

MASSA – Nel girone B di Serie C, la Pallavolo Massa Carrara regge fino all’ultimo ma al tie break cede il passo ad un ottimo Volley Cecina che prosegue il suo inseguimento alla testa del gruppo. Per i massesi, dopo il 3-0 sul Cascina della scorsa giornata, un’altra sconfitta all’ultimo set contro una compagine di alta classifica, sintomo di ulteriore crescita come spiegato dal tecnico Luca Cei a fine gara.

"Aver giocato alla pari contro una squadra che punta alla vittoria del campionato è un segnale positivo. Abbiamo giocato un’ottima partita dal punto di vista del gioco e dell’atteggiamento e anche se siamo andati in difficoltà non abbiamo smesso di giocare. Questo è un miglioramento rispetto al passato. L’idea è di ripetere prestazioni come questa sabato dopo sabato mettendo sempre un mattoncino in più".