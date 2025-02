Volley In Serie C termina la regular season. Massa Carrara, sfida in alta quota con la Kabel Prato

La Pallavolo Massa Carrara chiude la regular season del campionato regionale maschile di Serie C questa sera (ore 21) a San Giusto di Prato. Per i ragazzi allenati da Luca Cei (nella foto), che hanno centrato con un turno d’anticipo la qualificazione alla seconda fase inserendosi tra le prime quattro, si tratta adesso di definire la griglia conclusiva di piazzamento. I massesi al momento sono terzi a 28 punti a pari merito assieme alla Grandi Turris Pisa con la quale si giocheranno sino alla fine in un testa a testa l’ultimo posto sul podio. Questa 18ª giornata sarà anche un’occasione per riconfrontarsi con una delle big del raggruppamento ovvero quella Kabel Volley Prato che all’andata si impose seccamente al Palazzetto dello Sport di Massa per 3 a 0 sulla compagine apuana. Da quel primo incrocio sono passati due mesi e mezzo durante i quali capitan Guidi e compagni hanno dimostrato di essere cresciuti sotto tutti gli aspetti: amalgama, qualità di gioco e consapevolezza nei propri mezzi.

L’impegno contro i pratesi, secondi con 34 punti, è sicuramente proibitivo ma lo sarà altrettanto quello della Grandi Turris che ospiterà la Remax Ideale Torretta Livorno, capolista del girone con 36 punti, in un turno che curiosamente metterà una contro l’altra le quattro migliori squadre del girone B.

Gianluca Bondielli