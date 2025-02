Volley In Serie D femminile. Febbraio negativo per la Robur Massa. Incassate tre sconfitte

E’ un febbraio “horribilis“ quello nel quale stanno incappando le ragazze della Robur Massa nel campionato regionale di Serie D. Sono state tre le partite disputate dalle biancorosse del tecnico Massimo Ramori (nella foto) in questo mese e sono terminate tutte con una sconfitta. Alla palestra della Bertagnini la Robur è stata battuta per 3 a 0 con parziali 18-25, 16-25 e 20-25 dall’Unionvolley Brulotto di Riotorto, seconda in classifica. Nel match successivo, disputato infrasettimanalmente, le tartarughe sotto rete sono state sconfitte a Rosignano Solvey dal Guest Care Volley Sei Rose con un altro 3 a 0 (parziali 25-21, 25-22, 25-16).

Si è arrivati così alla 17ª giornata, disputata sabato scorso a Livorno, nella quale le pallavoliste massesi sono state superate dalla Ies MV Tomei Livorno, stavolta per 3 a 1. Dopo un avvio sottotono, caratterizzato da due set persi malamente (25-14, 25-18), la Robur ha reagito vincendo al fotofinish il terzo parziale (23-25) e lottando strenuamente nel quarto, perso a 22.

Questo ciclo negativo ha relegato la formazione apuana nei bassifondi della classifica del girone C e precisamente al penultimo posto con 11 punti condiviso con il VP Volley. Peggio ha fatto solo il Consani Grosseto fermo a 0. Le formazioni più vicine sono Ambra Cavallini Volley e Zuma Castelfranco con 19 punti.