Volley In Serie D femminile. Robur Massa, vittoria al fotofinish contro lo Jenco

Jenco School

2

Robur MAssa

3

JENCO VOLLEY SCHOOL: Amore, Bonuccelli, Boschi, Ciliberti, Costa, Della Latta, Gabelloni, Grande, Lazzarini, Mosti, Maggi. All. Bernieri Di Lucca.

ROBUR MASSA: Bertozzi, Ceccopieri, D’Agostino, Friggeri, Kice, Magnani, Margjoni, Pellegrini, Pucci, Ricci, Righetti Sara, Righetti Sofia, Vannucci, Zollini. All. Toracca.

Arbitro: Luca Costabile.

Parziali: 17-25, 25-20, 25-14, 22-25, 11-15.

VIAREGGIO – E’ iniziata col piede giusto l’avventura nel campionato di Serie D delle tartarughe della Robur Massa che si sono aggiudicate al fotofinish il derby contro lo Jenco Volley School. Contro le viareggine il team del coach Alessio Toracca (nella foto) ha avuto una partenza sparata che gli ha permesso di portare a casa con una certa facilità il primo set (25-17). Nel proseguo del match, però, le apuane hanno assistito al ritorno prepotente delle padrone di casa che hanno ribaltato il risultato assicurandosi i due parziali seguenti. Quando la situazione sembrava ormai compromessa le biancorosse sono riuscite di nuovo ad invertire la tendenza.

Al termine di un combattutissimo quarto set sono tornare in parità (25-22). Tutto si è deciso così al tie-break che ha visto la compagine massese avere la meglio per 15-11. Sabato prossimo alle ore 21 la Robur farà il suo esordio casalingo alla palestra della Bertagnini contro il Volley Club Sestese, battuto nettamente dal Tegoleto Volley (0-3).