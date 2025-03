Volley, in serie d femminile cala il sipario sul girone di andata. La Robur di Ramori raccoglie una vittoria e una sconfitta al tie-break

La Robur Massa è tornata a macinare punti in questo mese di marzo nel campionato regionale femminile di Serie D. Nella penultima giornata disputata le ragazze del tecnico Massimo Ramori hanno riassaporato il gusto della vittoria che mancava da tre turni. Alla palestra della scuola Bertagnini le biancorosse hanno piegato al tie-break il Psb Capannoli che le sopravanza di 15 punti. Peccato perché il team massese si era portato addirittura sul 2 a 0 (parziali 25-17, 25-21) prima di subire il ritorno delle pisane che si sono aggiudicate i successivi due set (13-25, 21-25). Nel set di spareggio l’hanno, poi, spuntata le padrone di casa (15-11).

Il tie-break è risultato fatale, invece, alle apuane nell’ultima giornata che le ha viste impegnate a Pontedera contro l’Ambra Cavallini Volley. Stavolta a imporsi per 3 a 2 sono state le avversarie. Anche qui le recriminazioni sono tante perché la Robur Massa era scappata sul 2 a 0 (23-25, 19-25) ma si è fatta di nuovo raggiungere (25-14, 25-18). Il colpo di reni finale in questa occasione non è riuscito. Al tie-break si è imposta al fotofinish (15-13) la squadra locale.

La capitana Elisa Ferrara e le sue compagne sono tornate a casa con un solo punticino che non può soddisfarle. C’era la possibilità, infatti, di ridurre a soli 3 punti la forbice proprio dall’Ambra Cavallini che le sta davanti in classifica. In questo modo, invece, il distacco dalla quartultima del girone si è alzato a 7 punti quando mancano ancora 7 giornate al termine del campionato.

Gianluca Bondielli