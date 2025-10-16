Volley In Serie D. Massa Carrara, falsa partenza contro le Cascine

Pallavolo Massa Carrara 0Cascine Volley Empoli 3

PALLAVOLO MASSA CARRARA: Bacinelli, Bennati, Bosi, Caruso, Consigli, Della Pina, Falsone, Gallo, Guadagnucci, Guidi, Molini, Orlandini, Panella, Pucci, Sardini. All.: Angelini.

CASCINE VOLLEY EMPOLI: Bartoli, Bendinelli, Calore, Centi, Filippetti, Flacco, Guidi, Maggiorelli, Meoli, Missero, Picchi, Santelli, Tani. All.: Bastiani.

Arbitro: Rosa Lazzerini.

Parziali: 11-25, 19-25, 23-25.

MASSA – Se l’esordio nel campionato nazionale maschile di Serie B della Pallavolo Massa Carrara è stato da incorniciare la società apuana ha pagato dazio, invece, con la sua giovane formazione maschile impegnata nel campionato regionale di Serie D. I ragazzi allenati da Silvia Angelini (nella foto) sono stati inseriti nel girone A, quello logisticamente più complicato, e nella prima giornata hanno ospitato al palazzetto dello sport di Massa la più rodata compagine del Cascine Empoli. Ne è uscito fuori un match difficile che i massesi hanno approcciato male perdendo nettamente il primo set.

La gestione della partita è migliorata a partire dal secondo set con i padroni di casa che hanno lottato con più ardore nei due set seguenti arrivando a giocarsi il terzo quasi alla pari ma finendo per chiudere la sfida a zero. Domenica prossima è prevista la prima lunga trasferta nel Mugello contro la Pallavolo Scarperia, anche lei sconfitta alla prima.

Gianluca Bondielli