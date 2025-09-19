Volley: ko col cvr. ICaRe, prima amichevole della sua storia

Finalmente ha rotto il ghiaccio: dopo l’annullamento dell’amichevole con Campagnola, la ICaRe Cavriago, che disputa la B2, ha dato il via alla stagione con la prima amichevole della sua storia da team iscritto ai campionati nazionali. Ha giocato a Rivalta contro la Fos Cvr (Serie B1) e ha perso 4 a 0 (25-18, 25-12, 25-16, 26-24), con le reggiane che hanno fatto valere la differenza di categoria. A referto, Fos Cvr di coach Ghibaudi con Maggiali 8, Balconati 2, Spagnuolo 13, Morian 10, Benedetti 13, Migliore 13, Cioni (L), Ronzoni (L), Odorici 1, Rossi 2, Brunfranco 7, Ferrari 12. N.e.: Boni. Per la ICaRe di coach Scaltriti, Annalisa Canale 1 (nella foto, ace e primo punto bene augurante del primo set), Cristofaro 6, Fava A. 6, Bigi 5, Colleoni 6, Zoppi 3, Solieri (L), Vergalli (L), Bortolamedi 12, Memoli, Brandi (L2). Assente la banda Anna Saccani.

"Non è semplice iniziare la stagione contro un team di categoria superiore - dice coach Marco Scaltriti della ICaRe - in questa prima uscita si sono viste cose positive tra ragazze nuove, abituate a fare giocate diverse. Il CVR ha dimostrato la sua forza, noi dobbiamo migliorare in ogni ambito, ma ci sta". Domani alle 16 a Calerno, ICaRe contro Montecchio (Serie C). Tirabassi e Vezzali Campagnola stasera in amichevole a Cerea (Vr), mercoledì sarà a Modena contro la locale squadra di A2.

c.l.