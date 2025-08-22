Volley. La "Blu» ha rinunciato alla serie C: si parte dalla D con coach Danilo

La favola della Blu Volley non ha avuto un lieto fine. Dopo due anni in serie B2, la squadra la scorsa stagione è retrocessa in serie C. Nel frattempo, a primavera, la formazione di serie D aveva raggiunto la promozione in serie C. Ma il club decide per entrambi i casi di non iscriversi alla serie C. E così la decisione del club del presidente Alfonso Petroselli di ricominciare dalla serie D. Dopo un discreto campionato in serie B2 da neopromossa, l’anno scorso la stagione è stata molto travagliata per le biancoblu. La rosa allestita è stata falcidiata dagli infortuni. Un andamento altalenante che ha portato alla retrocessione dalla B2 alla C. Poi si sa quando le cose non vanno, iniziano i malumori tra staff e giocatrici. Alcune delle quali hanno scelto altre strade a campionato in corso. E così tra infortuni e defezioni la situazione è diventata complicata. Il campionato di serie B2 non è facile e infatti sono arrivate sconfitte e delusioni. Dispiace perché il club pesarese è storico e conta il suo gruppo di tifosi fedeli. Ed ora si riparte dalla serie D. Perché l’amore per la pallavolo resta nonostante le difficoltà.

"Abbiamo deciso di iscriverci alla serie D perché abbiamo avuto difficoltà a trovare giocatrici per la categoria – spiega il presidente Alfonso Petroselli –. Nel nostro territorio ci sono tanti club che giocano in serie C. Le giocatori che erano l’anno scorso con noi in B2 sono andate a giocare in altri lidi non nella provincia di Pesaro e Urbino. Neppure nelle Marche. Solo una si è accasata a Filottrano".

Si riparte da Alberto Danilo: sarà sia allenatore della serie D ma anche Direttore Tecnico di tutto il ricco settore giovanile. "Sono molto contento della conferma di Danilo – così commenta il presidente Alfonso Petroselli – persona di grande competenza tecnica e motivatore per le ragazze. In questi anni ha lavorato bene, con professionalità e sapienza, non tirandosi mai indietro davanti alle difficoltà, è sicuramente un valore aggiunto per tutto il settore giovanile".

Dopo il successo nell’aver guidato l’Under 13 fino alle Final Four, quest’anno Danilo quindi sarà anche primo allenatore della serie D oltre ad occuparsi del giovanile. E comunque la promozione dalla D alla C dell’ultima stagione non si dimentica e anche la Fipav Marche ha premiato a giugno la società per questo importante salto di categoria: "Sono, unitamente al Consiglio Direttivo della Società, molto orgoglioso di questo riconoscimento ricevuto il cui merito va alla squadra e al coach Andrea Mantoni che ha portato in palestra tutto il suo entusiasmo e la sua competenza tecnica, ai dirigenti Federico Dori e Nicolas Ballarini che hanno aiutato e supportato il coach negli allenamenti e nelle partite".

b.t.