Volley: la collaborazione tra la società dei vigili del fuoco e quella valdinievolina. In Serie D è sbarcata la Zona Mazzoni Pieve

È stato svelato il nome: si chiamerà Zona Mazzoni Pieve Volley, la squadra maschile nata dalla collaborazione tra il Club Mazzoni, la società pallavolistica dei Vigili del fuoco pistoiesi, e la Pieve Volley del presidente Severi che disputerà il prossimo campionato di serie D. In sostanza, il nome dello sponsor Zona, azienda di vendita all’ingrosso di prodotti alimentari, si affiancherà a quelli dei due sodalizi. I pallavolisti, agli ordini dei tecnici Gabriele Fattorini e Massimo Parigi (che festeggia i 40 anni di permanenza alla Mazzoni), si raduneranno giovedì 28 agosto alle 19 nel parco del Villon Puccini, a Pistoia, ove inizieranno la preparazione al torneo.

Il capo allenatore Fattorini, coadiuvato dall’esperto coach Parigi, potrà contare su una rosa-giocatori molto giovane, un gruppo verde ma con molto talento, che quindi non dovrebbe sfigurare al cospetto delle formazioni più quotate del girone. La freschezza e la voglia di emergere dei giovani saranno due caratteristiche fondamentali della nuova formazione, un punto di partenza da cui lavorare per migliorare mese dopo mese. "La collaborazione sta funzionando bene – fanno sapere da casa-Mazzoni –: i due club si trovano in accordo su tutti i fronti. Siamo certi che i ragazzi giocheranno un grande campionato".

La compagine si avvarrà dei palleggiatori Gianmarco Mori e Gabriele Ciomei, delle bande Gabriele Gori, Matteo Bruni, Matteo Sinardi e Davide De Cicco, degli opposti Lorenzo Vignozzi e Matteo Pacini, dei centrali Mirco Giannini, Alberto Fiorentino, Fabrizio d’Angelo, Rudy Puccioni e Lorenzo Panconi, dei liberi Giacomo Murgia e Andrea Fronteddu. I dirigenti responsabili della squadra saranno due donne di valore: Agnese Niccolai e Michela Cinotti.

Gianluca Barni