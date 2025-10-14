Volley. La Folgore vola. Bene anche la Fg-Zuma
Grande avvio per i campionati regionali che mettono a segno vittorie o comunque lottano fino al quinto set mettendo in...
Grande avvio per i campionati regionali che mettono a segno vittorie o comunque lottano fino al quinto set mettendo in cassa già i primi punti. In serie C femminile la Folgore San Miniato centra subito un pieno successo contro il team di Siena superato per 3-0 con i parziali di 25-16, 25-16, 25-22. Le giallorosse giocano un’ ottima partita aggiudicandosi i primi 3 punti della stagione mettendo la giusta attenzione in tutti i set.
In serie D, girone A, ottima partenza per le ragazze targate Lupi Santa Croce che si impongono agilmente sul Valdarno Piandiscò battuto in 3 set che non destano preoccupazioni nel team di casa (25-15, 25-21, 25-14). Nel girone B la superfavorita Fgl-Zuma Castelfranco si impone in trasferta per 3-0 in casa del Capolona Volley (Ar). Senza problemi le prime 2 frazioni chiuse 18-25, la terza vinta ai vantaggi.
Nello stesso girone prova vincente del Capannoli che espugna per 3-1 il parquet della Pallavolo Certaldo con i parziali di 23-25, 25-18, 21-25, 22-25. L’Ambra Cavallini Pontedera cede al tie-break dopo aver condotto la prima parte del match: avanti di 2 frazioni le pontederesi hanno permesso alle ospiti Dga di Firenze di raggiungere il pareggio e sulle ali dell’entusiasmo di chiudere al quinto set. Per le biancoblù un solo punto da questo esordio.
Nel girone C Peccioli cede al quinto set non dopo aver lottato su ogni palla: primo set perso vinto 28-30, secondo perso ai vantaggi, i successivi finiti 25-15, 22-25 e al quinto le pecciolesi mollano sul 15-12.
