Volley La presentazione al Bagno Eden. Il Mise scopre le carte. Ecco il nuovo direttivo e lo staff tecnico

La società Mise Volley si è presentata al Bagno Eden in una serata conviviale conclusasi con un rinfresco offerto dalla dirigenza. Dopo i saluti del vice presidente Mario Guadagni, anche a nome del presidente Bruno Ciuffi, è stato il ds Maurizio Nervi (nella foto) ad esporre organigramma e programmi della società. Alla squadra femminile di Seconda Divisione è stato confermato Luca Evangelista, tecnico esperto e stimato, mentre l’Under 16 sarà diretta dal decano Domenico Mazzoni e le Under 13/14 avranno come istruttore Massimiliano, ex giocatore arrivato da Carrara. A Maurizio Nervi, coadiuvato da Nicole Dell’Amico, è stata affidata la pre-agonistica che rappresenta il futuro della società con i suoi piccoli atleti che si affacciano alla pallavolo. "Il nostro è un ambiente stimolante, accogliente e caratterizzato prevalentemente da giochi – ha spiegato Nervi – il cui fine principale è il divertimento e la formazione".

Il primo appuntamento per la pre-agonistica è il 3 settembre alle ore 17 alla palestra Paolo Ferrari di Marina di Massa. Successivamente tutti i mercoledì e venerdì dalle ore 17 alle ore 18,30. Resta fondamentale nella Mise Volley l’opera dei volenterosi dirigenti Gennaro Scotto D’Apollonia, Marianna Sparavelli, Valeria Romaniello, Roberto Vatteroni, Roberta Mannini e Roberto Pierotti mentre è stato molto gradito il saluto mandato a distanza dal presidente onorario Cesare Del Zozzo, ex allenatore della Serie A di Reggio Emilia.

Gianluca Bondielli