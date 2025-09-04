Volley. La Sios Novavetro getta le basi per la serie B

Sios Novavetro San Severino al lavoro per preparare la nuova stagione. La squadra maschile allenata da coach Federico Domizioli ha iniziato gli allenamenti in vista del campionato di serie B nazionale. Dopo il ritrovo di lunedì e una prima seduta di attività in sala pesi, il gruppo ha cominciato a calcare il parquet del palas "Ciarapica" per riprendere confidenza con il suo campo di gara. Intanto la società sta lavorando all’organizzazione dell’evento celebrativo dei 50 anni di vita. Si terrà al teatro Feronia domenica 14 settembre, alle 17.30, e sarà l’occasione per ripercorrere insieme mezzo secolo di storia, un’avventura iniziata nel 1975. La serata, condotta da Marco Moscatelli, prevede anche momenti di spettacolo e la presentazione delle attuali squadre della "San Severino Volley". Un’altra importante iniziativa in programma, poi, sarà l’amichevole di lusso fra Cucine Lube Civitanova e il Modena Volley di coach Alberto Giuliani. Si giocherà al palasport "Ciarapica" sabato 27 settembre alle 17 e, come lo scorso anno, sarà in memoria di Roberto Soverchia, imprenditore settempedano prematuramente scomparso, giocatore di pallavolo e grande appassionato di questo sport.

m. g.