Volley La Valsa Group si tutela con Uriarte

Una manovra di mercato per tutelarsi, quella di Modena Volley, che ha inserito in rosa un nuovo palleggiatore, Nicolas Uriarte, per i problemi di salute che riguardano Luciano De Cecco. Parlando proprio del regista e capitano della Valsa Group, il comunicato diramato ieri dal club raccontava di come De Cecco abbia "presentato episodi recidivanti di coliche renali a sinistra. Gli accertamenti eseguiti hanno evidenziato la presenza di calcolosi renale. L’eventualità di nuovi episodi non è prevedibile, preso atto di tale situazione e in via cautelativa, Modena Volley ha deciso di tesserare il regista Nicolas Uriarte (foto), che entrerà dunque a fare parte del roster di Modena Volley per il finale di stagione 2024/2025, affiancando Luciano De Cecco e Silvester Meijs".

La carriera del figlio d’arte di Jon Uriarte (bronzo olimpico a Seul 1988) è costellata di cambi di casacca ed è ormai il curriculum di un veterano, che tra 2009 e 2016 ha anche vestito decine di volte la divisa della propria Nazionale, proprio al fianco di De Cecco. Uriarte, nato il 21 marzo 1990, ha vestito nell’ultima stagione la maglia dell’Amigos do Vôlei San José, squadra della massima divisione brasiliana.

È cresciuto nell’Azul, in Argentina, e nel corso della sua carriera ha giocato anche in Italia, a Bologna nel 2009/10 e a Roma nel 2010/11. Ha inoltre indossato le casacche di Boca Juniors, Skra Belchatow in Polonia dal 2013 al 2017 dove ha vinto Scudetto, Supercoppa e Coppa di Polonia e Sada Cruzeiro in Brasile prima nel 2017/18 conquistando campionato, Supercoppa brasiliana, Coppa del Brasile e campionato sudamericano per club e poi dal 2022 al 2024 con la vittoria di Scudetto, due coppe nazionali, Supercoppa, campionato Mineiro e nuovamente campionato sudamericano per club, senza dimenticare l’esperienza in Francia al Narbonne con cui ha ottenuto la Challenge Cup nel 2022 venendo nominato MVP.

Il suo impiego dipenderà dallo stato di salute di De Cecco, ma potrà servire in allenamento per testare preliminarmente le doti di Sylvester Meijs come oppost. Chi sarà convocato allora dopodomani per l’insidiosa trasferta di Milano? Già Uriarte, oppure Luciano De Cecco?