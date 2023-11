Volley, la Zephyr cerca riscatto con il Parella

La Spezia, 22 novembre 2023 – Settimana impegnativa per la Zephyr Mulattieri Valdimagra che, dopo il ko rimediato contro Alba, sarà pronta al riscatto stasera alle 20 al «PalaConti» di Santo Stefano Magra contro il Volley Parella nel recupero del 5° turno del campionato di pallavolo maschile serie B. «Sarà una sfida da non sottovalutare - afferma coach Delvecchio – ma da affrontare con l’intento di puntare ad agganciare in classifica i nostri avversari che al momento ci superano di tre punti». Ancora out per un paio di settimane Vescovi per il solito problema alla gamba, mentre per l’altra banda Calcagnini si spera nel recupero, almeno parziale. A dirigere l’incontro sarà la coppia arbitrale Bruttini-Vannini. Straordinari anche per la Pallavolo Futura Ceparana che questa sera alle 21 giocherà al palazzetto «Don Gnocchi» di Lavagna nel match di recupero della terza giornata del campionato di volley femminile serie C ligure contro l’Admo. «Per noi sarà la settimana della verità – dichiara il dirigente Pascucci – perché il delicato incontro di oggi e poi lo scontro al vertice contro Albaro del prossimo weekend potranno dirci molto sulle reali potenzialità della squadra». Gli arbitri del match saranno Ferlito e Giusto.

Ilaria Gallione