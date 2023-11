Volley. L’Ama a Piacenza per tornare al successo

Si chiude tra oggi e domani il week end con le gare di B1 e C.

In B maschile, l’Ama San Martino (7) gioca alle 17,30 sul parquet della Sales Piacenza (3), con l’obiettivo di tornare al successo. "Dovremo giocare al meglio delle nostre possibilità – dice coach Fabio Cervi – contro una squadra giovane che ha però una notevole forza in attacco, in banda con Zlatanov e con l’opposto Rocca".

In B1 femminile riposa la Giusto Spirito Rubierese, mentre la Tirabassi & Vezzali (7) gioca a Ravenna alle 18 contro la Mosaico (3).

In B2 trasferte per entrambe le reggiane. A Fossato di Vico, nel perugino, alle 18 la Fos Wimore Cvr (7) cerca punti contro le locali a quota 4 punti. L’Arbor Itarca Interclays (10) vuole restare nelle zone più ossigenate della classifica, ma per farlo dovrà cogliere punti domani alle 17,30 nella difficile trasferta di Arezzo contro la IUS Pallavolo (11) e non sarà sicuramente semplice.

Serie C maschile. I Vigili del Fuoco Marconi (6) ospitano la Rcl Bastiglia (3) alle 20,30 al PalaCanossa, mentre è derby alle 21 alla palestra Rinaldini tra Everton (7) e Fabbrico (4). L’Ama San Martino(5) ospita la Ies Sassuolo (6) alle 17 alla Bombonera.

Serie C femminile. Oggi non ci sono derby. Nel girone A, a Sant’Ilario la Jovi (6) di Giovanni Errichiello ospita il Cus Parma (5) in gara che pare equilibrata. Gioca in casa anche l’Everton (5) alle 17,30 alla Rinaldini contro il Volley Modena (1) e urgono i tre punti. Scontro in fondo alla classifica alle 21 tra Vap Piacenza e Energee3 Giovolley, squadre entrambe al palo. Nel girone B, l’Ama San Martino (9) rende visita alla Basser Ravarino (0) alle 18,30, mentre la Rubierese (12) è a Fiorano (6) alle 18 per continuare a sentire il profumo del primato.

Claudio Lavaggi