Volley. L’Arbor ha deciso di puntare tutto sul settore giovanile

Come anticipato nei giorni

scorsi, l’Arbor non s’iscriverà ai campionati nazionali e regionali di volley, ma non per questo rinuncerà alla missione che porta avanti dal 1952 e cioè quella di puntare sui giovani.

Saranno dunque le squadre di Prima e Seconda Divisione a dare spazio alle giocatrici cresciute nel vivaio, per una valorizzazione costante e graduale che non è escluso possa poi riportare l’Arbor in campionati più prestigiosi.

"La prima squadra targata Interclays Itarca nel campionato di B2 è arrivata quinta – dice il presidente Raffaello Mazzacani – e per noi è un risultato straordinario che ha confermato quanto valgano programmazione e valori tecnici. Ora l’attività andrà avanti con la stessa filosofia e professionalità, ma solo con le giovani. E’ questo lo spirito da salvaguardare in un mondo sempre più legato a logiche di mercato e non di cuore e passione. Lo hanno dimostrato i 115 presenti alla cena di fine anno".

Quale bilancio per la recente stagione?

"Abbiamo numeri di rilievo, nonostante i disagi dovuti all’indisponibilità della palestra del liceo classico e della palestra Aosta, oggetto di cantiere. Ben 190 i tesserati per l’attività Fipav e Csi, cui si aggiungono 15 dirigenti; 40 i bimbi che hanno partecipato all’attività di Minivolley, prendendo parte ad amichevoli, concentramenti e al campionato 4x4. Salendo d’età - continua il presidente Raffaello Mazzacani -, l’Arbor ha portato avanti con successo le squadre Debuttanti, Under 13, Under 14, Allieve, Juniores, Under 18, Misto, Seconda Divisione, Prima Divisione e Serie B2. Ora si va in ferie, ma prima di tornare in palestra ci sarà spazio e tempo per la tradizionale vacanza al mare all’Eurocamp di Cesenatico dal 6 al 9 settembre. Da sempre un grande momento di gioco, di svago ma anche di allenamenti, molto amato dalle nostre arborine".

re.sp.