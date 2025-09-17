Acquista il giornale
Acquista il giornale
  1. Home
  2. Sport Locali
  3. Volley
  4. VOLLEY. L’Arno in campo per affilare le armi. Altri due test

VOLLEY. L’Arno in campo per affilare le armi. Altri due test

I castelfranchesi dell’Arno Toscana Garden hanno dato il via alla serie di gare precampionato in vista della prima giornata di...

di MARCO LEPRI
17 settembre 2025
I castelfranchesi dell’Arno Toscana Garden hanno dato il via alla serie di gare precampionato in vista della prima giornata di...

I castelfranchesi dell’Arno Toscana Garden hanno dato il via alla serie di gare precampionato in vista della prima giornata di...

Per approfondire:
XWhatsAppPrint

I castelfranchesi dell’Arno Toscana Garden hanno dato il via alla serie di gare precampionato in vista della prima giornata di sabato 11 ottobre in casa contro i viterbesi del Civita Castellana. I biancoverdi di coach Piccinetti hanno affrontato al PalaParenti la Emma Villas Codyeco Lupi Siena, squadra di pari categoria, superandola per 3-1 (21-25; 25-20; 23-25; 22-25). I biancoverdi hanno penato più del previsto per aver ragione dei rossoblù allenati da coach Luca Bocini. Nelle file senesi si sono segnalati; Rocca (10 punti), Riccò e Matteini con 9. Da segnalare nella squadra della Toscana Garden le prove dell’ex Da Prato (14) e del centrale Baracchino con 13. Il prossimo impegno è stabilito per dopo oggi, a Camaiore, squadra che Berberi e compagni ospiteranno a loro volta venerdì 26 settembre a Castelfranco. Per giovedì 2 ottobre è confermata l’amichevole con il Gruppo Lupi di Pontedera sempre al PalaBagagli. Sempre tra le mura di casa l’Arno concluderà i test affrontando l’Invicta Grosseto martedì 7 ottobre. In campionato la squadra cercherà di partire subito col piede giusto, in virtù di un calendario che le assegna 3 gare in casa nelle prime 4 giornate. Detto che il debutto sarà contro Civita Castellana, ecco alla seconda la trasferta a Cascia. Poi due confronti al PalaBagagli: prima con Siena e poi con Pontedera.

Marco Lepri

© Riproduzione riservata

Continua a leggere tutte le notizie di sport su