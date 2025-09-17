VOLLEY. L’Arno in campo per affilare le armi. Altri due test

I castelfranchesi dell’Arno Toscana Garden hanno dato il via alla serie di gare precampionato in vista della prima giornata di sabato 11 ottobre in casa contro i viterbesi del Civita Castellana. I biancoverdi di coach Piccinetti hanno affrontato al PalaParenti la Emma Villas Codyeco Lupi Siena, squadra di pari categoria, superandola per 3-1 (21-25; 25-20; 23-25; 22-25). I biancoverdi hanno penato più del previsto per aver ragione dei rossoblù allenati da coach Luca Bocini. Nelle file senesi si sono segnalati; Rocca (10 punti), Riccò e Matteini con 9. Da segnalare nella squadra della Toscana Garden le prove dell’ex Da Prato (14) e del centrale Baracchino con 13. Il prossimo impegno è stabilito per dopo oggi, a Camaiore, squadra che Berberi e compagni ospiteranno a loro volta venerdì 26 settembre a Castelfranco. Per giovedì 2 ottobre è confermata l’amichevole con il Gruppo Lupi di Pontedera sempre al PalaBagagli. Sempre tra le mura di casa l’Arno concluderà i test affrontando l’Invicta Grosseto martedì 7 ottobre. In campionato la squadra cercherà di partire subito col piede giusto, in virtù di un calendario che le assegna 3 gare in casa nelle prime 4 giornate. Detto che il debutto sarà contro Civita Castellana, ecco alla seconda la trasferta a Cascia. Poi due confronti al PalaBagagli: prima con Siena e poi con Pontedera.

Marco Lepri