VOLLEY. "Luca Consani», finalmente. Successo vitale a Frosinone

Pronto riscatto per la Pallavolo Grosseto Luca Consani a Frosinone nell’ottavo turno del campionato di B2 femminile. In una delle trasferte terresti più lunghe del girone, le ragazze allenate da coach Rossano Rossi hanno sbancato 3-2 (18-25, 21-25, 25-19, 25-23, 13-15) il campo dell’Assitec Volleyball Frosinone (formazione che aveva il doppio dei punti delle grossetane) al termine di una sfida durissima e lunghissima. Le grossetane, avanti due set a zero si sono fatte rimontare dalle padrone di casa finendo poi al quinto set. Una partita infinita, bellissima e non adatta ai deboli di cuori insomme che ha visto il ritorno al successo delle grossetane. "E’ stata una fatica clamorosa, avevamo fatto quello che ci eravamo riproposti – ha spiegato a fine incontro coach Rossano Rossi -. Eravamo andati sul 2-0, poi noi non siamo ancora pronti per stare a quel livello. Siamo scese, loor hanno i numeri ed hanno pareggiato il conto. Siamo andate in affanno. Le ragazze non riuscivano a fare quello che dovevano. La

chiave della vittoria è stato quello scambio lunghissima al quinto set che ci ha premiato. Sara Biagioli ha fatto una grande partita, brave anche le ragazze che sono entrate dalla panchina. Quando siamo scese di livello sono venute fuori loro, che hanno schiacciatori importanti. Siamo stati bravi a portarla a casa".