Volley lucchese: McDonald's Porcari punta agli spareggi-promozione

Si chiude con i match validi come ultima giornata del campionato di serie "C" la stagione regolare del volley lucchese. L’unico verdetto ancora in sospeso è quello che riguarda, quindi, il McDonald’s Porcari che, proprio nello scorso week-end, è riuscito a dare una nuova svolta al suo finale di stagione. La vittoria contro Pescia, infatti, ha permesso alle ragazze di coach Grassini di tornare al secondo posto e di puntare, quindi, ad una delle due posizioni utili per accedere agli spareggi-promozione. Prima di provare a conquistare l’accesso alla categoria superiore, però, ci sarà ancora da completare l’ultimo passo, vale a dire superare il Follonica nella sfida esterna odierna.

Le maremmane in classifica sono settime con 43 punti, ben ventiquattro in meno delle porcaresi, ma vanno a punti in casa da ben 8 partite di fila, con 6 vittorie e due ko al tie-break. Alla serenità di Porcari, comunque, contribuisce anche l’esito del match di andata, quando, al "Palacavanis", il McDonald’s s’impose per 3-0, con parziali abbastanza perentori: 25/19, 25/11, 25/22. Tutte le partite si giocheranno alle ore 18, in contemporanea: ci sarà da seguire le gare delle altre due squadre che, sin da inizio campionato, hanno rappresentato il terzetto al comando. Un punto più sopra Porcari c’è il Livorno che sarà di scena a Quarrata contro il Blu Volley, nono a 40 punti. Ancor più importante sarà da tener d’occhio il Pescia, terzo a -1 dalle portacolori di porcaresi e pronto ad approfittare di un passo falso delle pianigiane, in caso di successo esterno contro il Lunigiana, sesto con 45 punti.

Ricordiamo i verdetti della Serie "D" che hanno visto le retrocessioni di System e Barga, le salvezze abbastanza tranquille di Giannini Giusto Porcari e IMG Nottolini e il quarto posto con play-off sfumati all’ultima partita per la Pantera.

Andrea Amato