Volley: L’Under 12 allenata da Francesca Nicolini ha vinto il titolo provinciale Csi 4x4. La Carrarese rappresenterà la Toscana ai campionati italiani in riva all’Adriatico

Qualificazione alle finali nazionali di Cesenatico per l’Under 12 della Carrarese Volley che chiude il campionato provinciale CsiI (Centro Sportivo Italiano) 4x4 al primo posto e dal 18 al 22 giugno prossimi, rappresenterà la Toscana in riva all’Adriatico. Sei le formazioni che hanno partecipato al campionato Csi tra gennaio e marzo in concentramenti di 3 squadre.

"Dopo un lungo percorso di preparazione e di tanto sano divertimento, la Carrarese Volley rappresenterà la Regione ai tricolori Csi – scrive la società – grazie al lavoro di istruttori e staff che da anni garantiscono un ambiente sano, amichevole e preparato, che ci ha portato ad ottenere risultati di rilievo. Siamo orgogliosi che le nostre atlete rappresenteranno la società e la città in un torneo che sarà un’esperienza bellissima che incarna il nostro spirito".

Ai piedi del podio anche la seconda squadra gialloazzurra allenata da Sara Maggiani e Rebecca Barotti. La formazione allenata da Francesca Nicolini (a Cesenatico ci sarà anche Francesca Giannoni): Aurora Arata, Michelle Occhioni, Rachele Matarangasi, Rachele Noto, Anita Germelli, Sofia Beghè, Chiara Masini, Giorgia Iacazzi, Anna Giuli, Margot Martini, Giulia Barattini.

ma.mu.