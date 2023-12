Volley. L’Upc alla prova del Comcavi. Vp Canniccia di scena a Calenzano

È un turno dalle mille sfaccettature quello che attende la pattuglia versiliese impegnata tra la serie B e la serie D. Il programma del fine settimana mette in scena sfide dal peso specifico importante per definire gli scenari futuri.

Serie B. Nel suo miglior stato di salute dall’inizio del campionato, almeno dal punto di vista dei risultati, l’Upc Delta Bevande nella 10ª giornata del girone F se la vede con il Comcavi, seconda forza del campionato. Il match è in programma oggi alle 17,30 al palazzetto di Tuscania, nel viterbese (arbitrano Ianiro-Montauti). Si alza il livello dunque rispetto alle ultime uscite per i ragazzi di Sansonetti, che comunque sono apparsi in palla e in pieno controllo del proprio destino nella categoria.

Serie B2. Trasferta anche per il Vp Canniccia, che stasera alle 18,30 scende in campo al palasport di Calenzano (dirigono Giannini-Mazzola) contro una squadra in fiducia (tre vittorie nelle ultime quattro) e che in casa vende carissima la pelle (un solo ko da inizio stagione). Una partita da prendere con le molle per le versiliesi, che al momento continuano a galleggiare tra le zone nobili della classifica e il gruppone di mezzo. Serve un colpo di reni per non farsi risucchiare, al netto del fatto che l’obiettivo dichiarato rimane la conquista di una salvezza senza troppi patemi.

Serie C. Continua contro Livorno l’avventura dell’Oasi nel girone C: nell’8ª giornta le viareggine (che hanno due partite in meno) incrociano le armi con Livorno, stasera alle 21 al ’Piaggia’ (arbitra Petrucci).

Serie D. Nella 10ª giornata del girone C femminile, il programma delle nostre si apre oggi alle 17,30 al ’Piaggia’ con Oasi-Tomei Livorno (arbitra Petrucci). Alle 18 tocca al Discobolo, impegnato al ’PalaPediatrica’ di Casciavola (fischia Giannini). Nel maschile, oggi alle 18 il Camaiore scende in campo a Pisa contro il Dream Volley.

DanMan