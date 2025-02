Volley. L’Upc Sdh a caccia di ’vendetta’. Vp Canniccia contro San Giorgio

Dopo la sosta di una settimana prevista tra la fine del girone d’andata e l’inizio del girone di ritorno della stagione regolare, tornano in campo i campionati nazionali di serie B e B1. E il programma mette subito nero su bianco partite delicate.

Serie B. Un girone fa, in terra maremmana l’Upc Sdh iniziava la sua stagione con un duro ko. Alla 16ª giornata, è chiaro che la falsa partenza è stata solo un inciampo per i camaioresi, secondi a -2 dalla vetta. La ’vendetta’ (sportiva, s’intende) contro Invicta Grosseto, l’Upc Sdh avrà l’occasione di prendersela domani al Palasport, fischio d’inizio alle 18 (arbitri Pagliero-Carbone). L’obiettivo è restare incollati alla vetta, in attesa che i riposi incrociati ingolfino la classifica di asterischi e pressioni.

Serie B1. Sfida decisiva per dare un bel colpo di reni in classifica per il Vp Canniccia, che nella 1ª di ritorno se la vedrà con San Giorgio: si affrontano decima contro undicesima, e dunque per le versiliesi si apre la possibilità di scavare un piccolo solco tra sé e i bassifondi della classifica. Si gioca al PalaGreco, oggi alle 18 (dirigono Almanza e Galletti).

Serie C. Dopo lo stop contro la capolista Livorno, il calendario dà all’Oasilido la possibilità di tornare subito a correre, mettendo le viareggine contro l’ultima della classe: la squadra di Alessandro Francesconi scenderà in campo stasera alle 21 alla tensostruttura di via del Fosso, a Donoratico (arbitra Migliorino), per rimettersi in moto fin da subito. E, chissà, sognare in grande.

Serie D (femminile). Nella 2ª giornata di ritorno del girone C, ad aprire le danze è il Vp Volley ieri sera impegnato allo Stagi di Pietrasanta nell’anticipo contro il fanalino di coda Consani Grosseto (ultimo e a secco di vittorie e di punti). Oggi tocca invece alla Jenco, che si troverà di fronte un avversario di ben altra caratura: le viareggine incroceranno le armi con il Tomei Livorno: si gioca alle 18 alla palestra di via Campania, in terra labronica (arbitra Nisi).

Serie D (maschile). Scende in campo oggi alle 18 alla Fermi di Empoli l’Upc, impegnata in un match delicato contro Cascine Empoli (arbitra Cacioli).