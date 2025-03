Volley. L’Upc Sdh difende la vetta contro il Cus Genova. Il Vp Canniccia ospita Valdarno

Serie B. Settimana ad alta intensità nel girone D, con tre partite in sette giorni (martedì e mercoledì si gioca il turno infrasettimanale). Il tour de force parte oggi con la 21ª giornata, che propone una serie di incroci ad alto potenziale di rischio: l’Upc Sdh, capolista a braccetto con Santa Croce ma una partita in meno, ospita il Cus Genova (quinta della classe) domani alle 18 al PalaCamaiore (arbitri Bertonelli-Pulcini). Nel frattempo, stasera Santa Croce scende in campo a Sesto Fiorentino contro il Jumboffice quarto in classifica. Una bella spolverata di pepe sulla corsa al titolo.

Serie B1. Altro match complicato per il Vp Canniccia, che nella 19ª giornata del girone B ospita Valdarno. Le versiliesi scenderanno in campo oggi alle 18 al PalaGreco (arbitrano Forte e Aleo).

Serie C. Nella 22ª giornata del girone B, l’Oasilido torna a vestire i panni corsari: stasera alle 21 (dirige Salvadori) le ragazze di Alessandro Francesconi, in serie positiva da cinque partite lontano dal fortino di casa del Pardini, proveranno a espugnare Cascina.

Serie D (femminile). Il programma della 20ª giornata nel girone C si apre alle 18 con la sfida tra Vp Volley e Tomei Livorno, in programma alle Stagi (arbitra Meini). Alle 21,15 tocca invece alla Jenco, impegnata alla palestra di Peccioli (dirige Menicucci).

Serie D (maschile). Dopo due partite interne consecutive, l’Upc torna a respirare l’aria (buona: è aperta la serie di tre vittorie di fila) della trasferta. I camaioresi giocano stasera alle 21 alle Leopardi di Vecchiano contro il Migliarino (arbitra Nisi).