Volley. L’Upc Sdh in trasferta a Pontedera. Il Vp Canniccia sfida Sassuolo

Serie B. Sette giri al traguardo nel girone D che vede l’Upc Sdh in lotta contro i Lupi Santa Croce per la vittoria finale. Con la 24ª giornata in programma questo fine settimana si riequilibra il conto delle partite tra le due contendenti: Santa Croce osserva il turno di riposo, mentre i camaioresi andranno a giocare a Pontedera per racciuffare i rivali in vetta alla classifica. L’Upc Sdh scenderà in campo oggi alle 18 al PalaMatteoli di Pontedera (arbitrano Armelani-Panaiia) in una sfida che, almeno sulla carta, pare più che abbordabile per la compagine guidata da Francesconi. Una vittoria, inoltre, darebbe la giusta carica per vivere al massimo le ultime giornate in cui sarà battaglia vera.

Serie B1. Mancano sei turni alla chiusura della regular season nel girone B. E nella 21ª giornata il Vp Canniccia si prepara a una sfida da cerchiare col bollino rosso: le versiliesi oggi alle 18 al PalaGreco (arbitri Albonetti-Pucini) ospitano Sassuolo in un match che potrebbe essere l’occasione giusta per dare un colpo di reni in classifica e lasciarsi alle spalle i bassifondi.

Serie C. Ha fatto gli straordinari l’Oasilido che mercoledì sera ha recuperato la partita con Cascina saltata per il maltempo: le viareggine hanno sfiorato l’impresa ma sono state battute in rimonta 3-2 (19-25, 16-25, 26-24, 25-14, 15-8). E questo fine settimana (24ª giornata) osservano il turno di riposo.

Serie D (femminile). Il programma odierno della 22ª giornata si apre alle 18 con il Vp Volley che alle Stagi ospita Capannoli (arbitra Grassi); alle 21 tocca invece alla Jenco, impegnata al PalaBertagnini di Massa con la Robur (arbitra Pezzullo).

Serie D (maschile). Nella 19ª giornata del girone B, l’Upc scende in campo a Pistoia contro lo Zona Mazzoni. Appuntamento alle 18 alla palestra Anna Frank (arbitra Fanti).