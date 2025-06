Volley. Lupi, fusione confermata con Siena: "Avremo una dimensione regionale»

Santa Croce e Siena, come anticipato dal nostro giornale, uniscono le forze dando vita ad una nuova squadra. Questa parteciperà alla Serie A2 2025-26 e sarà una realtà ambiziosa e solida che rappresenti tutta la Toscana. Questo quanto riportato dal comunicato congiunto dei due club, reso noto nella tarda mattinata di ieri. Tuttavia, al momento, non sono stati specificati né il nome, né i colori sociali della nuova compagine. Giocherà le gare interne sia al PalaParenti che al PalaEstra. Ne sapremo di più nei prossimi giorni, a cominciare dai nomi degli atleti che si metteranno a disposizione del tecnico Francesco Petrella.

"L’impresa congiunta fra Santa Croce e Siena – si legge nel comunicato – si pone obiettivi sfidanti con la volontà di andare a competere per raggiungere grandi traguardi. L’obiettivo è quello di rappresentare la Toscana nel mondo della pallavolo italiana, creando una realtà sempre più solida". La prima squadra militerà in A2 ed in B ci saranno i promettenti giovani della "cantera". I settori giovanili dei due club resteranno invece distinti. Così i due presidente Gianmarco Bisogno (Emma Villas Siena) e Alberto Lami (Lupi Santa Croce), convinti della bontà dell’operazione che li ha visti impegnati in prima persona. Gianmarco Bisogno, che sarà alla presidenza della nuova squadra, ha affermato: "E’ un importante sviluppo del nostro progetto originario; si tratta di un’operazione di carattere strategico che darà prospettive nel lungo periodo".

Alberto Lami, che dovrebbe occuparsi dell’area tecnica, ha dichiarato: "E’ un progetto nato qualche anno fa, che dopo un periodo di gestazione ha finalmente trovato sviluppo. Siamo molto felici di poter finalmente annunciare questa collaborazione che unisce due società "faro" della pallavolo toscana, con l’obiettivo di acquisire una dimensione regionale e non più solo locale". Ieri pomeriggio la notizia è rapidamente circolata nella cittadina conciaria. Dopo un’infinità di campionati, non ci saranno più al via, i Lupi di Santa Croce.

Marco Lepri