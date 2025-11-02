Volley Maschile A3. La Stadium Mirandola ritrova Trebaseleghe. Si scontrano due squadre in piena fiducia

Per il secondo turno consecutivo in casa, valido per la terza giornata del girone Bianco di A3 maschile, la Stadium Mirandola ritrova alle 18 al PalaSimoncelli una avversaria doc dei tempi della serie B, quel Silvolley Trebaseleghe (VR) che come i mirandolesi ha navigato a lungo in serie B, anche se solo in quattro occasioni, con un bilancio 3-1 per la Stadium, le due squadre si sono affrontate direttamente, curiosamente ogni dieci anni.

Fiducia. Entrambe le squadre sono in fiducia, arrivando da due belle vittorie, particolarmente pesante quella dei patavini, che hanno battuto 3-2 in casa il quotato Belluno, ribaltando una situazione disperata di 1-2 nei set, e 13-21 nel parziale vinto poi 26/24 e 16/14 nel tie break: questo dimostra quanto sia tosto questo Trebaseleghe, soprattutto nella diagonale principale composta dal palleggiatore italoargentino Ignacio Martinez, e dall’oppostone Davide Cester, di scuola Treviso, ma esperto in categoria, supportata comunque da una ottima batteria di schiacciatori-ricevitori, Ceolin e Candreago, e da due centrali come Rampin e Munarini che con Belluno hanno fatto 11 punti a muro sui 16 totali.

Incognita. Anche la Stadium è ’in fiducia’, grazie ad una vittoria in rimonta con S.Donà. Sul recupero di Marco Spagnol, e sui suoi punti, il tecnico Roberto Bicego punta parecchio, tanto probabilmente da confermarlo nel sestetto iniziale in diagonale con Sitti, lasciando l’ottimo Galliani alla mano con Maletti, Antonaci e Scaglioni al centro. Riccardo Cavazzoni