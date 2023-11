Volley maschile A3, oggi la trasferta ad Acqui Terme. Una super matricola per la Stadium

Se la bella vittoria nel turno infrasettimanale ha spedito la Stadium Mirandola nelle parti medio alte della classifica del girone Bianco di A3, oggi ad Acqui Terme, la squadra gialloblù cerca di sfatare un tabù, quello della prima storica, vittoria in trasferta: sono diciassette, su un totale di trentatré, le partite giocate dalla Stadium lontana dal PalaSimoncelli, e mai i gialloblù sono riusciti a tornare con l’intera posta.

Occasione. In realtà la gara odierna non sarebbe la migliore possibile per tentare l’impresa, visto che la matricola piemontese è tra le formazioni più accreditate del girone, dopo una stagione trionfale in B dove ha vinto la Coppa Italia strapazzando 3-0 un Mantova che arrivava da una regular season dominata con 26 vittorie da tre punti su 26 gare disputate. Del resto la squadra aveva già l’anno scorso un assetto da A3, e quindi quest’anno ha dovuto subire pochi, ma sostanziali ritocchi tra cui il regista Baratti, e l’esperto Graziani alla mano: la ’stella’ però, è sicuramente il 36enne Matteo Martino un ’cavallo pazzo’ del volley italiano.

Consapevolezza. La vittoria sull’accreditato Motta ha sicuramente alzato di un bel po’ il livello dell’autostima della Stadium che ora deve dimostrare di valere la categoria anche lontano dal PalaSimoncelli. Come sempre i tifosi potranno seguire la partita in streaming dalle 18 sui canali di Youtube.

Programma: Sarroch – Savigliano (Giocata ieri); CUS Cagliari – Garlasco; Acqui Terme - Stadium Mirandola; Brugherio – Mantova; S.Donà – Bologna; Salsomaggiore Terme – Motta; Riposa: Belluno.

Classifica: S:Donà punti 10, Mantova (*) 9, Bologna 7, Savigliano (*), CUS Cagliari (*), Acqui Terme (*), Belluno e Stadium Mirandola 6, Motta, Sarroch e Garlasco 4, Brugherio 3, Salsomaggiore Terme 1. (*) = una partita in meno.

Riccardo Cavazzoni