Volley maschile a3. Stadium Mirandola,. Scita rescinde

Mentre la squadra sta intensificando la preparazione in vista dell’anticipo di domani sera alle 21 al PalaSimoncelli, della delicatissima gara contro un coriaceo Cus Cagliari, la Stadium Mirandola ha annunciato di aver accettato la richiesta di rescissione del contratto da parte del 21enne schiacciatore parmigiano Elia Scita, che la Lega Volley ha già annunciato in arrivo proprio alla squadra della Wimore Salsomaggiore Terme, che curiosamente la Stadium affronterà nel ’boxday’ del 26 dicembre. La richiesta ha un po’ sorpreso la dirigenza gialloblù, perché il ragazzo aveva finalmente trovato spazio e ’minutaggio’ al posto di Rossatti e Bevilacqua, peraltro annunciati in recupero, ma il giocatore è stato liberato come da richiesta, aprendo però la possibilità ad altri scenari: non è escluso infatti che la Stadium verifichi cosa ci possa essere sul mercato nel ruolo di schiacciatore-ricevitore, sia in Italia o all’estero.

r.c.