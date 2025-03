Volley maschile e femminile - "CSI»: settore giovanile. Barga Coppo Team campione toscano

I campionati promossi a livello regionale dal "Csi" Toscana sono giunti praticamente alla metà della stagione sportiva. Sono terminati, infatti, le categorie femminili "Supervolley 4x4" e Under 13. Nel "Supervolley 4x4", che vedeva in campo le più piccole atlete nate negli anni dal 2013 al 2016, il successo è andato al Barga Coppo Team che, nel concentramento finale del primo girone, ha avuto la meglio su Carrarese "Azzurra" e Stiava che aveva terminato in testa la graduatoria che anticipava i gironi finali del campionato regolare. Nel secondo girone ha prevalso la Carrarese "Gialla"; a seguire: Nottolini "Rossa" e "Bianca".

Nell’altro campionato (nate dal 2012 al 2015) bis del Barga Coppo Team che, di "corto muso", si è aggiudicato il primo posto nella classifica finale, anticipando di un punto la Robur Massa. A seguire: Tiger Forte dei Marmi, Nottolini, Porcari e VBC Calci. Al campionato ha partecipato, inoltre, fuori classifica, anche una squadra maschile coetanea della Delfino Pescia.

Intanto i campionati "Ragazze Under 14", "Allieve Under 16" stanno terminando gli incontri della prima fase per poi passare alla seconda ed ultima fase, dove si incroceranno le undici squadre dei due gironi, sulla base delle graduatorie, per quanto riguarda l’Under 14 e le diciassette squadre dei tre gironi per l’Under 16. Particolarmente interessante quest’ultimo campionato, dove stanno partecipando squadre delle province di Lucca, Massa Carrara, Pisa, Livorno e Pistoia; mentre nell’Under 14 partecipano squadre delle province di Lucca, Massa Carrara e Pistoia.

Anche il campionato maschile "Ragazzi Under 14" (atleti nati dal 2011 al 2014 con due "fuori-quota" del 2010) vede in lizza storiche società delle province di Pisa, Massa Carrara e Pistoia, e sta arrivando al termine delle gare di andata.

Infine proseguono le gare del Circuito "Volley School", categoria sperimentale, con atlete nate dal 2005 al 2011, che si sono avvicinate da poco alla pallavolo. La festa finale e le premiazioni si terranno a Pontedera il 25 maggio.