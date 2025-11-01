Volley maschile e femminile . Gli appuntamenti del fine settimana

Per la quarta giornata del campionato di volley femminile, serie B1, girone B, oggi alle 18, la Montesport sarà in trasferta a Scandicci dove troverà la Pallavoloscandicci-SDB FI. Le due squadre non sono in una buona situazione di classifica, essendo appaiate all’undicesimo posto con tre punti. Le biancoblù comunque hanno sempre lottato e hanno avuto la difficoltà iniziale di non avere Ivan Contrario alla guida. Arbitreranno Gardenghi e La Ghina.

Per la Serie C femminile, girone A, questa sera alle 21 la CA.MA Cerretese è in casa al Palasport di Via Dante Alighieri per affrontare la Chianti Volley di Tavarnelle val di Pesa. Le biancoverdi hanno avuto all’ultima di campionato un improvviso stop a Bagno a Ripoli, dopo comunque avere lottato. Ora sono al quinto posto con sei punti, mentre le avversarie hanno un punto meno. Arbitrerà Bambusa.

Domani, alle 17.30, derby ad Empoli, al PalAramini, fra la Timenet Empoli e la Cip-Ghizzani di Castelfiorentino. Le giallonere sono terze in classifica con sei punti, mentre le biancorosse sono penultime con un solo punto. Queste ultime però sono state protagoniste di tre partite combattute nelle quali avrebbero meritato qualche altro punto. Le giallonere invece hanno avuto una inopinata battuta di arresto al secondo turno. Arbitreranno Bianchini e Casciaro.

Domenica, alle 18, alla Palestra Gramsci, a San Giusto di Prato, il Volley Fucecchio maschile sarà ospite del Kabel Volley per la quarta giornata del Girone A della Serie C. I giovani bianconeri sono dodicesimi con due punti, mentre gli avversari sono noni con quattro punti.