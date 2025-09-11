Volley maschile. La Consar pronta alla quarta stagione in A2: "Investimenti importanti nel settore giovanile»

È nel segno del ‘campo largo’, soprattutto a livello giovanile, che la Consar Ravenna ha tolto i veli ieri mattina al Molinetto di Punta Marina Terme. Col saluto del sindaco Barattoni, è stata presentata al pubblico la squadra che parteciperà al 4° campionato consecutivo di serie A2, il secondo con Antonio Valentini alla guida tecnica. Se la curiosità maggiore è ovviamente legata alla prima squadra e a quello che potrà dire nel campionato che inizierà domenica 19 ottobre in casa contro Porto Viro, il tratto distintivo della ‘politica’ intrapresa dal presidente Matteo Rossi, è quella delle collaborazioni. Collaborazioni, appunto, a livello giovanile, concretizzatesi, in campo maschile, con la Pietro Pezzi per la squadra che parteciperà al campionato di serie B; e in campo femminile con la Teodora Mosaico per i campionati U16, U13 e U11.

Lo stesso Matteo Rossi ha rivendicato con orgoglio il costante "investimento della società nella pallavolo e nel settore giovanile. Abbiamo più che raddoppiato il numero degli iscritti nelle giovanili, abbiamo aperto al vivaio femminile, perché crediamo che tutto il territorio debba partecipare a un progetto di tutta la città, e continuiamo a portare avanti un progetto sportivo e sociale di cui siamo orgogliosi". Francesco Mollo – tecnico e responsabile del vivaio giallorosso – ha invece spiegato l’obiettivo, che è duplice: "Da un lato puntiamo a formare e crescere giocatori di alto livello, in grado poi di fare parte della prima squadra; dall’altro puntiamo a portare quanti più ragazzi in palestra, per dare loro la possibilità di praticare sport". Dal canto proprio, il tecnico Antonio Valentini ha espresso la propria soddisfazione per come si è sviluppata la prima settimana di lavoro: "Si sta formando un gruppo speciale, con ragazzi che hanno voglia di rilanciarsi per di debuttare al meglio, ma tutti con una grande dedizione al lavoro. In questa seconda settimana abbiamo cominciato a saltare e a fare le prime sedute tecniche col pallone. Sono soddisfatto per il lavoro che stiamo portando avanti ma soprattutto per il gruppo che si sta formando". Anche il capitano Riccardo Goi è intervenuto: "Siamo in una città e in una società dove c’è veramente tutto per lavorare al meglio; un presidente molto vicino alla squadra e attento a tutti gli aspetti. Adesso tocca a noi". Questo è il menù dei test amichevoli pre campionato: sabato 20, al Pala Costa, contro Siena; giovedì 25 a Fano; sabato 4 ottobre al PalaCosta contro Porto Viro; venerdì 10 di nuovo al PalaCosta, contro San Giustino, formazione di A3.

Roberto Romin