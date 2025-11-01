Volley Massa Carrara nella tana della capolista

E’ attesa da una dura impresa questo pomeriggio la Pallavolo Massa Carrara che sarà ospite al palazzetto dello sport Giorgio Matteoli di Pontedera (ore 18) della capolista Gruppo Lupi Pontedera nella quarta giornata del campionato nazionale maschile di Serie B. "Andiamo a casa della prima in classifica – ha anticipato il coach Luca Cei – e sarà di sicuro una gara complicata. Pontedera è una squadra molto ordinata che non ha grandissimi punti di riferimento in attacco ma che gioca molto bene di squadra, fa pochi errori ed è concreta. Ha due laterali di posto quattro che sono molto tecnici. Per noi non sarà semplice ma ovviamente andremo per fare del nostro meglio come ogni sabato e poi tireremo una riga a fine gara e vedremo quanto e se avremo raccolto qualcosa".

Per quanto riguarda la squadra sarà ancora priva dell’opposto Mattia Briglia per il quale si prospetta una lunga assenza con ritorno fissato soltanto per anno nuovo. Rimane out anche il secondo libero Bibbiani che ha ancora il gesso e dovrebbe toglierselo fra tre settimane. E’ ormai rientrato definitivamente in gruppo, invece, lo schiacciatore Lucarelli che ha già partecipato anche all’ultima uscita interna contro il Codyeco Lupi Santa Croce.

Classifica: 9 Gruppo Lupi Pontedera PI; 7 Toscanagarden Arno PI; 6 UPC SDH Volley LU, Maury’s Com Cavi Tuscania VT, Biauto Jumboffice FI; 5 Invicta Solcaffe GR e Ecosantagata VT; 4 GSD Cascia Pallavolo PG e Pallavolo Massa Carrara; 2 Codyeco Lupi Santa Croce SI; 0 Sacma Group Rawplug Cecina LI, Club Arezzo e Sir ITS Umbria Academy PG (3). Va specificato che essendo il girone E composto da 13 squadre ogni settimana ce n’è una che riposa. Le compagini che hanno già osservato il turno di stop e che hanno giocato una partita in meno sono UPC Volley, Sacma Group Rawplug Cecina e Club Arezzo.

Gianluca Bondielli