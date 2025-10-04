Volley. Memorial Nassi. Quarta edizione oggi al via

Quarta edizione del Memorial Fabrizio Nassi, oggi a Pontedera, organizzato dalla Era Volley Project che partecipa al Memorial con la prima squadra targata Gruppo Lupi. Sarà un pomeriggio di festa tutto biancoceleste al centro sportivo Bellaria e, alle 15.30 ci sarà la presentazione delle squadre del settore giovanile del club presieduto dall’avvocato Giorgio Nazzi. Negli ultimi anni si è lavorato forte a Pontedera, investendo sul settore giovanile, come hanno sempre raccomandato tante vecchie glorie della prestigiosa Zoli. Alle 17.45 il Gruppo Lupi, allenato da Michele Bulleri, se la vedrà con i pari categoria della Emma Villas Codyeco Lupi Siena allenata da Luca Bocini. Al termine della gara verrà ricordato Fabrizio Nassi, Gabbiano d’Argento, e capitano della Nazionale azzurra che conquistò il secondo posto ai Mondiali del 1978 a Roma. Ingresso libero al PalaMatteoli e, chi vuole, potrà lasciare una libera donazione in favore della A.I.L. La serie B inizierà sabato prossimo con Pontedera ad Arezzo.

Marco Lepri