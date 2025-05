Volley mercato: Sanguinetti verso Milano, scambi e movimenti in vista della Final Four

È una settimana inaspettatamente calda per quello che riguarda il volley mercato quella appena iniziata e che precede la Final Four di Champions League che chiuderà la stagione del volley giocato per quel che riguarda il club.

La pista che porta Giovanni Sanguinetti lontano da Modena rimane molto calda: il giocatore vuole spazio, Modena sembra comunque intenzionata a non rinunciare ad Anzani (e ovviamente a Mati) e quindi si ricreerebbe il dualismo (o meglio, il trialismo) che ha animato soprattutto la parte finale di questa stagione, nella quale Mati è cresciuto esponenzialmente. Fonti vicine a Milano danno già per fatto lo scambio che porterebbe Sanguinetti sotto le guglie del Duomo ed Edoardo Caneschi sotto la Ghirlandina, ma le firme sui contratti ancora non ci sono e di conseguenza potrebbe cambiare di nuovo tutto. Di certo sarebbe singolare che nella stessa settimana la società di viale dello Sport facesse partire tutti e tre i giovani che si è cresciuta da sola, grazie al lavoro del proprio vivaio, ovvero Tommaso Rinaldi verso Osaka (per due anni, poi di fatto svincolato), Riccardo Gollini verso Taranto in A2 (lo stesso giocatore ne ha data notizia ieri tramite i social) e Giovanni Sanguinetti appunto verso Milano (o Piacenza).

Rinaldi e Gollini, intanto, sono stati ufficialmente salutati dalla società con un post sui social ieri pomeriggio: "Siete nati con la nostra maglia addosso e vi ha accompagnato in questi anni. Dagli esordi nel nostro settore giovanile a quella meravigliosa notte a Roeselare, abbiamo percorso insieme una strada ricca di emozioni. I saluti non sono mai facili, ma questo è un arrivederci. Qui per voi sarà sempre casa".

Il mercato, come dicevamo, è molto vivace per essere a maggio inoltrato, perché alcuni club stanno valutando un cambio di direzione sul progetto tecnico. Perugia si starebbe guardando intorno per cercare una soluzione che le eviti di trattenere Ishikawa, stante il costo dell’ingaggio del giapponese. Intanto da Verona pare in uscita Dzavoronok, che potrebbe finire proprio a Perugia. Ancora fermo invece il mercato dei palleggiatori: la Lube sembra intenzionata a confermare sia Boninfante che Orduna, Cuneo è ancora alla ricerca di un regista ma non ha raggiunto un accordo con Baranowicz, lo stesso alzatore di Cisterna è ancora alla finestra ma sarà molto difficile vederlo in gialloblù il prossimo anno.