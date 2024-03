Volley, mercoledì decisivo. Il Bisonte e Savino in gara

Spettacolo doppio oggi a Palazzo Wanny nella 23a giornata di A/1: alle 16 la Savino Del Bene Scandicci affronterà Pinerolo mentre alle 20.30 toccherà a Il Bisonte Firenze contro Vallefoglia (entrambe le gare in diretta sulla piattaforma vbtv). Partiamo dall’incontro de Il Bisonte al quale la squadra di Parisi arriva dopo 5 sconfitte consecutive ma rinfrancata dalla prova offerta nella partita di domenica col Novara.

La sfida si presenta impegnativa, Vallefoglia e Roma, settima e ottava in classifica, sono a +7 rispetto alle bisontine che a quattro giornate dal termine della regular season hanno solo una vaga possibilità di riagguantare la zona play-off. Devono comunque provarci, se non altro per un finale di campionato all’insegna dell’orgoglio. "Con Vallefoglia, che difende tanto e lavora bene a muro-difesa, ci vorrà tanta pazienza e sarà importante ripartire dalle buone cose viste contro Novara – le parole di Parisi -. Dobbiamo crederci un po’ di più e ritrovare la continuità di rendimento". I precedenti fra le due squadre sono cinque, con tre vittorie delle bisontine e due di Vallefoglia ottenute negli ultimi due confronti.

Sulla carta più abbordabile ma altrettanto importante la gara della Savino Del Bene Scandicci, che ha vinto le ultime quattro, contro il Pinerolo, sesto in classifica a -18 dalle biancoblù, quarte con un punto di ritardo da Milano (secondo) e da Novara (terzo) che, però, oggi dovrà sostenere un esame ad alto rischio contro Conegliano. In caso di vittoria, e qualora Novara dovesse perdere, Scandicci avrebbe la possibilità di risalire al terzo posto. Vietato, quindi, ogni passo falso, come raccomanda anche Massimo Barbolini: "Pinerolo è la sorpresa del campionato, una vera outsider che sta giocando bene e ci ha già messo in difficoltà nella sfida dei quarti di finale di Coppa Italia. È una partita da preparare molto bene, sapendo che sarà un incontro complicato".

Franco Morabito