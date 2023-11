Volley minore, B2 femminile. Impresa Mirandola, battuta la capolista

Non sono mancate le sorprese, peraltro positive, nell’ottavo weekend delle squadre modenesi nei campionati di pallavolo minore: la più grossa l’ha messa a segno una ritrovata Drago Stadium Mirandola in B2 femminile, che va a vincere al tie break sul campo dell’imbattuta capolista S.Giorgio Piacentino: la classifica delle gialloblù di Marasca ancora langue, ma almeno adesso la squadra ha ripreso coraggio. Del colpaccio della Drago Stadium ne approfitta anche la Zerosystem S.Damaso, che esce con i tre punti dal pericoloso campo di Viadana, e con l’identico risultato di 3-0 l’Hidroplants Soliera 150 torna da Villa Bartolomea, rimanendo agganciata al trenino che lotta per la salvezza: unica modenese ad uscire sconfitta è la Moma Anderlini, che perde in casa 2-3 con Castelbelforte, al termine di una gara al cardiopalma, che le mantovane risolvono ai vantaggi grazie alla maggior esperienza. Rimanendo nel settore femminile, bella vittoria esterna del Volley Modena, al quarto successo consecutivo, che vanno a dare un dispiacere a domicilio al Ravenna di Enrico Barbolini, rischiando però moltissimo al tie break, poi dominato, dopo essersi fatto rimontare dal 2-0 sul 2-2. In serie B maschile l’ottava giornata non riserva sorprese, con i pronostici completamente rispettati: la capolista Kerakoll Sassuolo non fa sconti al Modena Volley di Andrea Asta, che comunque riesce a portare via un set dal PalaPaganelli, prima di arrendersi al quarto, così come non fa regali una National Villa d’Oro punta sul vivo, che passa a Piacenza con un nettissimo 3-0 pieno di rabbia. Con lo stesso risultato si concludono anche le gare delle altre due modenesi, con l’Univolley Carpi che fa punti pesanti per la salvezza, strapazzando il Volley Benacus dopo un primo set combattuto, e la Moma Anderlini che prova a lottare contro il forte Viadana, ma senza diventare veramente pericolosa per la compagine mantovana.

Riccardo Cavazzoni